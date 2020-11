Medicinas y vacuna gratuitas

Al participar en la Cumbre Virtual de Líderes del G20, el presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró la importancia de garantizar el acceso mundial de la población a la atención médica, las vacunas y medicamentos sin fines de lucro, tal como lo propuso en la resolución de México aprobada en la ONU por 179 países.

En la Sala Daniel Cabrera de Palacio Nacional, en relación con la pandemia que azota al mundo y ante las exigencias de una parte de la sociedad a adoptar mano dura para mitigarlas, dijo que se debe asegurar la libertad por encima de cualquier medida autoritaria como el confinamiento excesivo o el toque de queda. ’Nada por la fuerza, todo por el convencimiento y por la razón’.

Manifestó que desde el Estado tiene que fomentarse la práctica del ejercicio y la sana alimentación para prevenir las otras epidemias de enfermedades crónicas como la hipertensión, diabetes y obesidad.

Acompañado del canciller Marcelo Ebrard Casaubon; de la titular de Economía, Graciela Márquez Colín; de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera Gutiérrez; de Salud, Jorge Alcocer Varela y el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, el presidente definió la política internacional como la interna en relación a tan terrible mal que afecta al mundo.



TURBULENCIAS



Ni protagonismo ni poder busca el Ejército



También el titular de la Sedena, Luis Cresencio Sandoval, definió la postura de las Fuerzas Armadas –aunque no es preciso hacerlo, pero si es conveniente subrayarlo- en los momentos actuales, en el que se ha recurrido a sus conocimientos académicos, su disciplina y su lealtad, para participar en tareas adicionales, e indicó que las fuerzas armadas no buscan ni el poder ni protagonismo. Dejó claro que dependen del Poder Ejecutivo y respetan la división de poderes con el Legislativo y Judicial. Los adversarios siempre buscan la forma de dividir y de congraciarse con el instituto armado, sostén de las instituciones, contra las acciones que lamentablemente se han tomado en otros países del mundo…En Oaxaca el secretario de Gobierno, Francisco García López, otra vez con la promesa de introducir agua potable a la colonia Renacimiento del municipio de Zaachila, logró desbloquear el tiradero municipal que amenazaba con dejar inundada de basura la ciudad de Oaxaca. En noviembre pasado le hicieron la misma promesa de un problema que es recurrente y que afecta principalmente a la ciudad de Oaxaca, donde además de basura se acumulan decenas de problemas sin que la autoridad correspondiente los resuelva; por cierto que en la capital del estado continúa la agresión del INAH al templo de San Agustín: la cantera verde es cubierta de cemento y pintura amarilla, ocultando la belleza de la cantera y lo verde que le da el título de Verde Antequera, pero las autoridades federales siguen con su idea de ’modernizar’ la arquitectura colonial…Layda Sansores, alcaldesa de Álvaro Obregón, ahora anuncia que va por la gubernatura de Campeche, en donde su padre Carlos Sansores Pérez, como buen priista, sentó sus reales en la década de los 60s; la ahora ex senadora amenaza a los campechanos con recuperar el patrimonio familiar…En la ciudad de México la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum da una fuerte batalla para mitigar el covid-19 que se propaga por el intenso movimiento poblacional y la inclinación de buena parte de los capitalinos a continuar con sus actividades cotidianas y la insistencia de dueños de restaurantes y bares a continuar dando servicio y las familias de las alcaldías del medio rural a seguir con sus fiestas tradicionales y familiares. Medidas drásticas adoptará Sheinbaum para proteger a la ciudadanía…



[email protected]

www.revistabrecha.com

@BrechaRevista