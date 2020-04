Médicos caen como moscas

Tras decir que las cosas deben decirse como son, el gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, reconoció que la denuncia del actor Eugenio Derbez de las condiciones en que se encuentra el Hospital del IMSS en Tijuana es cierto, denunció que el Seguro Social no se reportó, no se aplicó con el Gobierno del Estado y tampoco dotó a su personal de equipo de protección contra la pandemia.

La situación en la entidad fronteriza –al igual que el resto del mundo- es de crisis total, que se complica por la elevada demanda de servicios, la pandemia y el descuido del Gobierno Federal para dotar de instrumentos necesarios no a eso, sino a la mayoría de sus instalaciones en el país, que deja al descubierto la omisión e improvisación de la pandemia a punto de iniciar la etapa tres.

Derbez, por su lado, lamenta que el IMSS dedica más tiempo en desmentir situaciones obvias en lugar de atender la emergencia. Lejos de reconocer la crítica situación del personal médico, está empeñado en desacreditar la información y en presentar una situación que no corresponde a la realidad. Derbez y el gobernador afirmación que la crisis es cierta y muy crítica.

Estamos a unos semanas, días, horas del inicio de la etapa crítica y los médicos y enfermeras enfrentan un doble riesgo: dentro de los hospitales al labor sin equipo, y en la calle por las agresiones de grupos de irresponsables. Urge tomar en serio la situación que se vive a nivel mundial: no son las declaraciones optimistas o los desmentidos oficiales los que resolverán la situación, es enfrentándose a la realidad.

TURBULENCIAS

Roban equipo médico en Oaxaca

Gran indignación provocó en Oaxaca la denuncia del gobernador Alejandro Murat, en entrevista radiofónica con Humberto Cruz, del robo de ventiladores en la clínica del IMSS para atender a enfermos de clvid-19 y de 20 equipos para el mismo fin en el Hospital Civil. ’No podemos ser nosotros mismos nuestros propios enemigos’ dijo el mandatario al asegurar que se harán las investigaciones correspondientes y que las fuerzas armadas tomarán el control de los hospitales de la Mujer, del Niño Oaxaqueño y del de Juchitán para enfrentar la emergencia. El mandatario informó que en la entidad hay 43 casos de covid-19 de los cuales 26 se han recuperado y tres fallecimientos...Y simultáneamente a la denuncia del robo en el IMSS y el Hospital Civil, se esparció el escepticismo entre la población sobre la omisión o complicidad en el hurto, toda vez que el sector salud de Oaxaca ha sido botín de funcionarios que, incluso, han construido clínicas y hospitales privadas y han acumulado cuantiosas fortunas. El mandatario se comprometió a investigar cabalmente para transparentar el uso y destino del equipo médico en estos momentos de contingencia…En tanto el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que este jueves dará a conocer, junto con el gabinete de salud y los expertos en el tema, la situación real de la pandemia en el país y ver las posibilidades de que se levante la contingencia como ocurre ya en países europeos y asiáticos que han sufrido la devastación de covid-19, aunque nuestro flamante embajador en Nueva York, Juan Ramón de la Fuente, que dio positivo en covid y que guardó rigurosa cuarentena, afirma que el virus llegó para quedarse…

