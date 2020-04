Médicos de Hospital del IMSS de Tepeji piden equipo vs Covid-19.



Redacción



Médicos, enfermeras y camilleros del Hospital General de Zona número 6 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de Tepeji del Río, colocaron una manta en la barda perimetral en la cual piden equipo para protegerse de posibles contagios de Covid-19.



"Ni un compañero más contagiado. No más personal de salud muerto".

"Pueblo de Tepeji, pedimos tu apoyo. Exije tus derechos para tu adecuada atención" dice la manta.



Hasta el momento el IMSS no ha confirmado ni desmentido si hay o no casos de fallecimientos por coronavirus entre el personal médico de ese nosocomio.