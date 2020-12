Médicos del Hospital La Raza denuncian favoritismo en aplicación de vacuna contra Covid-19

(Alfredo Moreno/ Reforma



CIUDAD DE MÉXICO, A 25 de Diciembre de 2020.- El personal de salud del Hospital General La Raza del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en la Ciudad de México denunció que hubo favoritismo en la aplicación de las 22 vacunas contra covid-19 que fueron designadas al nosocomio.



En respuesta a la publicación de la jefa de gobierno de la Ciudad de México Claudia Sheinbaum quien este jueves 24 de diciembre anunció la aplicación de la primer vacuna contra covid-19 en América Latina, un usuario en Twitter compartió una fotografía del personal del Hospital La Raza exigiendo que se de prioridad a las personas que tratan a pacientes sobre el personal directivo.



Médicos y enfermeras portan pancartas en la fotografía que dicen "Vacuna al operativo, no al directivo", "Directivos egoístas inhumanos", "Aplausos no, vacuna sí".



De acuerdo a la agencia Reforma, los médicos y enfermeras del Hospital La Raza que realizaron protesta señalaron que las 22 vacunas contra covid-19 que llegaron fueron aplicadas a personal de la tercera edad y con comorbilidades y no a médicos que están en la primera línea.



Esto debido a que el Gobierno de México puntualizó que serían primero los médicos que atienden pacientes covid-19 los que recibirían las vacunas, y posteriormente los adultos mayores.



La manifestación le fue cuestionada al director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo quien afirmó que solo se vacunó a un directivo, quien además de tener 60 años y dos comorbolidades (hipertensión y rinitis alérgica), atiende áreas COVID.



Zoé Robledo puntualizó que las 22 personas seleccionadas para recibir la vacuna pertenecer a diversas categorías como médicos, residentes, enfermeras, radiólogos, químicos, limpieza y paramédicos.



Asimismo, explicó que para la selección se basan en aquellas personas más vulnerables que se encuentren trabajando en área COVID y que tengan factores de riesgo, como la edad o alguna enfermedad crónico degenerativa.



Pidió además dejar de ver arbitrariedades, ya que el doctor José Arturo Velázquez García, director del Hospital La Raza sí ha estado atendiendo pacientes contagiados de covid-19. "No critico, pero no todos los directivos de los hospitales lo han hecho, pero él sí, por eso se decidió que fuera vacunado".