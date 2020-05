Médicos, enfermeras, camilleros y trabajadores de limpieza piden la destitución del director del Hospital 197 del IMSS en Texcoco

Texcoco, Méx., a 13 de Mayo.- Un grupo de doctores, enfermeras, camilleros y trabajadores de limpieza del Hospital General 197 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), realizan una manifestación en las afueras de este nosocomio y bloquean la carretera Texcoco-lechería para denunciar la falta de insumos y material para enfrentar a pacientes con Covid 19, además exigen la destitución del director de este lugar.



El grupo de más de 100 trabajadores de este Hospital ubicado sobre la calle Colón, colonia las Américas, llegaron a las afueras de este lugar vestidos de negro y con pancartas y lonas con fotografías de sus compañeros que han muerto de Covid 19, y que fueron contagiados en este lugar por no contar con los insumos y equipo necesario para enfrentar esta pandemia.



Los trabajadores de la salud exigieron a las autoridades que los doten del equipo completo, para que no sean contagiados de coronavirus, como ya fue el caso de tres de sus compañeros quienes lamentablemente murieron.



Al ser ignorados por Pedro Luis Vargas Gutiérrez, director de este hospital, los más de 100 trabajadores se trasladaron a la carretera Texcoco-lechería a la altura de este nosocomio, y bloquearon la vialidad en ambos sentidos, como medida de protesta para que los directivos del nosocomio y de su sindicato les den solución a sus demandas.



Enfermeras declararon qué, al inicio de esta pandemia, solicitaron los insumos necesarios al director del hospital y a los dirigentes de su sindicato, pero nunca los han dotado del equipo.



Además, actualmente no hay quien de informes a familiares de pacientes con Covid-19 y eso ha provocado que los familiares agredan verbalmente al personal de enfermería, ’una enfermera la obligan hacerse cargo de 15 o 20 pacientes y eso es algo que no es posible hacer’ dijeron.



’Esto ha provocado que dos enfermeras y un camillero se contagiaran de coronavirus y lamentablemente ya han muerto, actualmente hay tres compañeros más que se encuentran contagiados e internados en estado crítico’, aseguraron.



Acusaron que Miguel Ángel Sánchez, encargado de dotar los insumos necesarios al personal médico, de enfermería y de limpieza no lo ha hecho y también piden su destitución, así como a la jefe de enfermeras Magdalena Peña Herrera por obligar al personal de enfermería a atender a pacientes con Covid 19 sin el equipo necesario.



Los manifestantes aseguran que no quitarán este bloqueo hasta que las autoridades de salud y sindicales les den solución a sus demandas, ’No queremos ni un compañero más contagiado’, finalizaron.