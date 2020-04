MÉDICOS GENERALES DE SINALOA SE CAPACITAN EN SU XXIX CONGRESO ESTATAL

El Colegio de Médicos Generales de Culiacán llevó a cabo la edición número XXIX del Congreso Estatal de Medicina General bajo la temática de ’Ciencia aplicada a la medicina humanizada, retomando el rumbo’, donde se procura continuar con la capacitación de quienes ofrecen las consultas de primer contacto a los pacientes de Sinaloa.



El Dr. Rafael Félix Espinoza, director de Prevención y Promoción de la Salud, en representación del Secretario de Salud, Dr. Efrén Encinas Torres, comentó en su mensaje inaugural que se debe continuar con este tipo de actividades que permitan la profesionalización de médicos generales de nuestro estado para estar preparados ante cualquier problemática de salud que se presente entre la población y actuar con las medidas correctas para obtener los mejores resultados.



’A nosotros nos toca la obligación de poner nuestro granito de arena con las nuevas generaciones de médicos; van a escuchar en unos minutos mucha información de lo que está sucediendo en el mundo, en México y concretamente en Culiacán, de primera mano; no es tan sencillo tener un Colegio de profesionistas y organizar un congreso es más difícil porque la industria farmacéutica no es tan fácil, felicito a los ex presidentes y directiva actual, y a todos los participantes porque ustedes le dan vida a este colegio de Médicos Generales y le dan vida a este Congreso’, explicó.



Este congreso se desarrollará durante los días 12,13 y 14 de marzo, abordando temas de diversas especialidades que vendrán a acrecentar los conocimientos de médicos generales que ofrecen consultas en diferentes instituciones de salud en la entidad, fungiendo un eslabón importante en la detección de enfermedades ya que son ellos quienes pueden detectar en un primer diagnóstico los padecimientos que se puedan presentar entre la población sinaloense.



Presidieron este evento el Delegado del ISSSTE EN Sinaloa, Dr. Marcial Silva Gómez; Dra. Martha Alicia Torres Reyes, directora de Salud Municipal, en representación del alcalde Jesús Estrada Ferreiro; Dr. Jesús Adán Gaspar Carrillo, por parte de la Facultad de Medicina de la UAS; y por parte del comité organizador el Dr. Óscar Omar Cabrera López, presidente del Colegio de Médicos Generales de Culiacán.