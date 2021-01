Médicos piden control y la gente, empleos y recursos

Miles de muertos, más de 128 mil por la pandemia, miles de asesinados en la guerra contra el narcotráfico que siguen en la impunidad, miles de huérfanos y viudos, miles de mutilados, miles de dañados por los miles de desaparecidos, miles de angustiados y horrorizados, miedosos entre la desocupación y la tragedia de la crisis económica, miles de no atendidos en otras enfermedades porque todo se concentra en la atención en el coronavirus, miles de noticias no tan buenas y miles de especulaciones y datos falsos y manejos mediáticos para distraernos cuando la situación está en grave riesgo para la población. Y con tales cifras, donde se saturan los panteones y las capillas y se descubren cientos de tumbas clandestinas nos dicen que vamos medio bien y pues la verdad es que no entiendo, estamos en una grave crisis, no entendemos que no entendemos y nos comportamos como si no tuviéramos que tener obligaciones para con los demás y respetar las normas mínimas sanitarias y todo eso porque se habla de libertad y no de disciplina y la libertad también tiene disciplina y obligaciones y hay que comenzar a activarlas si queremos mejorar las condiciones del contagio y del mal en el país.



Ahora se ha descubierto que las nuevas cepas de coronavirus exigen mantener las normas sanitarias que, por desgracia, en México, los propios políticos y encargados de la salud no respetan por posturas que no entendeos, a lo mejor no quieren que la gente se grabe sus caras con los cubrebocas y los confundan con hampones y rateros de la vieja generación, pero eso es lo de menos, lo urgente, dicen los especialistas, es que se sigan utilizando los cubrebocas y mantener la sana distancia, estar en lugares bien ventilados, lavarse constantemente las manos y evitar contactos innecesarios para tomar todas las medidas de protección y no contaminarse ni andar contaminando, no salir si no lo necesitamos y mantenernos bien hidratados y alimentados y pues ahí está la ’problema’ como dicen en mi pueblo, porque como tenemos además una enorme crisis económica por las tonterías y ocurrencias de los políticos y funcionarios, pues no hay ni trabajo real ni dinero, la realidad es que los apoyos, en parte, ayudan en algo a millones de personas, pero están llegando a su límite, no es cuestión de estar esperando los apoyos, es necesario tener la convicción y la certeza de que contamos con empleos seguros que nos brinden seguridad y confianza que nos blindan para que los conflictos familiares no se den tan fuertes y se llegue como se está llegando a la violencia y la descomposición familiar, en fin, la gente anda molesta y angustiada por la falta de empleos y eso es una realidad.



Si a nivel mundial las experiencias de los científicos y médicos indican que se deben aumentar y controlar las medidas de seguridad, se deben de imponer y no dejar que gente irresponsable, comenzando con muchos de los funcionarios que no las aplican, provoquen males mayores. Si se obliga a todos a aplicar las normas de sanidad para evitar mayores contagios se puede lograr más eficiencia en los tratamientos y en la prevención. En vez de restringir horarios, los deben de aumentar para que la gente no se amontone y desespere para realizar sus compras, se deben ampliar, dicen los expertos de verdad, no los demagogos de televisión de todos los días, la protección y los niveles de acción y apoyos que requieren todos los centros de trabajo porque de otra manera estamos generando mayores males porque la gente no tiene recursos para sobrevivir y los niveles de estrés y violencia aumentan, se deben atender los males urgentes que sufren millones de ciudadanos como males cardiacos y diabetes, cáncer y riñones, porque con el cuento de que se tienen ocupados los hospitales, ni se atiende a los enfermos ni se les brindan apoyos con medicamentos y atención y esto genera mucho daño entre la población, por el momento no tenemos ni siquiera un registro de los huérfanos y viudos que han dejado los miles y miles de muertos en la pandemia, en la violencia y en la desaparición de gente y no tenemos trazados programas de apoyo para todos los damnificados y así tenemos que recordar, con los viudos y huérfanos de las guerras, se fortalecieron las bandas delictivas, la violencia y la drogadicción aumentó de tal suerte que miles de personas del sur del continente salen como migrantes en busca de protección contra la violencia, y muchos países de Centroamérica y del sur están controlados por los hampones de la delincuencia organizada o por los militares desquiciados con el cuento de que imponen el orden y la paz cuando solamente son los mismos saqueadores de siempre.



En México no podrán negar que muchas zonas están controladas por la narco-guerrilla y los grupos de la narco-política porque ya nadie tiene más organización que lo que mande el dinero invertido en el juego del poder y la política y como es sencillo controlar zonas pobres con pocos recursos y hacer las zonas de protección para la delincuencia, pues esto cunde y en las zonas urbanas marginadas las cosas andan de mal en peor y todos hablan de grupos de violencia, que si tal mafia u otra es la que controla la zona, pero la realidad es que la violencia y las agresiones continúan y nadie las puede parar, porque no hay forma de hacerlo, sobre todo cuando las mafias controlan las finanzas, los impuestos fuera del control, la fuerza de las armas y los grupos organizados que mantienen colonias y zonas enteras con una disciplina para su protección. La realidad es que la narco-política avanza a pesar de lo que nos digan, y ejemplos hay muchos en las narices de los propios funcionarios y para ello, solamente se necesitaría que metieran las narices en los mercados y centrales de abasto para comprobar que el poder real está concentrado en los grupos de la delincuentica organizada que, ahora, en muchos sitios también son parte del poder político en municipios…. Pero continuamos hablando de libertad y no tenemos el valor de aplicar las normas y establecer los controles para evitar el avance de la delincuencia para el control del poder político y económico como lo vienen haciendo hasta hoy… y bueno, pues de normas sanitarias ni hablar, los ejemplos nos lo dan López-Gatell y sus caprichitos e imposiciones con las ocurrencias.



