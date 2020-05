Medidas anti Covid aumentarán deuda pública

Débito per cápita de 103,549 pesos

La negativa del gobierno lopezobradorista a recurrir a un mayor endeudamiento del sector público --más por capricho que por una extrema urgencia— para frenar la propagación del Covid-19, definitivamente no librará a las finanzas gubernamentales de contabilizar un considerable aumento en el débito gubernamental.



De acuerdo a proyecciones del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), la implementación de las medidas para detener la expansión del maligno virus podría generar un aumento en el saldo de la deuda pública de 15% a 21% real respecto a 2019, lo que representaría niveles históricos del saldo de la deuda como porcentaje del PIB.



Esto, desde luego, tiene sentido si se consideran los factores que impactarán en la deuda pública, principalmente la disminución en los ingresos, el aumento del gasto público, la depreciación del peso y un mayor costo en las transacciones de la deuda, entre otros.



Con la caída de los ingresos presupuestarios y el efecto de la depreciación del peso, así como de un mayor costo en las transacciones de la deuda, el saldo histórico de la deuda se incrementaría 15% real, respecto a 2019.



Con este incremento se llegaría a un saldo de la deuda de 103 mil 549 pesos por persona. Por otro lado, si se aplica una política fiscal contracíclica mediante el aumento del gasto público de 2.6% del Producto Interno Bruto (PIB), el saldo de la deuda tendría un crecimiento real de 21%, llegando a 108 mil 653 pesos por persona.



Carlos Aviud Vázquez, investigador de deuda pública del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), afirmó que si se considera que el crecimiento real en 2019 fue de -0.1%, para finales de 2020 el país llevaría dos años consecutivos de caída del PIB, estimada ya por arriba de 9%.



En este contexto, se requiere una política fiscal contracíclica que estimule la recuperación de la actividad económica, lo que permite evitar que la disminución del gasto contribuya a la volatilidad macroeconómica y la caída de la inversión, así como al aumento del desempleo.



Sin embargo, queda claro que el Presidente Andrés Manuel López Obrador no planteará en ningún momento algún diferimiento de pago de impuestos a las empresas afectadas por las medidas aplicadas para limitar el contagio del coronavirus y se mantendrá un ambiente de desconfianza para la iniciativa privada.

Cautela de inversionistas: ABM



La directiva de la Asociación de Bancos de México (ABM), encabezada por Luis Niño de Rivera, se reunió ayer con el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) en el Senado de la República, con el fin de compartir las acciones que el gremio ha tomado para ayudar a los clientes de la banca ante la crisis económica derivada de la contingencia sanitaria.



Ahí, el presidente de la ABM expuso el programa de diferimiento de pago de capital e intereses, al que aproximadamente 4.7 millones de empresas y personas se han sumado.



Pero también hubo un llamado de atención sobre la incertidumbre que prevale en la economía del país, no tanto por el tema del Covid-19, sino más bien por el manejo de la política económica y las constantes violaciones al Estado de Derecho en materia de inversiones.



Los inversionistas extranjeros aún observan con cautela el desempeño nacional, en espera de señales claras sobre el rumbo que tomará el país, respondió a los cuestionamientos de los legisladores Raúl Martínez Ostos, vicepresidente de la ABM.



A su vez, Eduardo Osuna, también vicepresidente y director general de BBVA, comentó que la banca es parte de la solución y aseguró que el gran reto al que se enfrentará el gremio no es la falta de liquidez, sino cómo apoyar a los clientes para que puedan refinanciarse. Lo fundamental, afirmó, es que la cultura de pago prevalezca en el país.



Los senadores del PAN externaron su preocupación por la crisis que se vive y lo que vendrá después de ella: la cancelación de proyectos de inversión en infraestructura y energía, y la falta de coordinación en los esfuerzos por atender la contingencia sanitaria y la emergencia económica, entre otras.



Luis Niño de Rivera recordó que la banca siempre está dispuesta a colaborar y en lo que se interpretó como un claro mensaje al inquilino de Palacio Nacional comentó que ’el que crea que puede solo, no entiende bien lo que está pasando, pues para salir de esta crisis hay que hacerle frente con todos los recursos, ideas y capacidades de las que se dispone en el país’.



Infonavit- Fovissste, más dudas que certezas



La Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados solicitó de manera urgente a los titulares del Infonavit y del Fovissste, reunirse con el propósito de conocer los planes y estrategias de esos organismo en apoyo a los trabajadores frente a la pandemia.



Dicha comisión, presidida por el diputado Carlos Torres Piña (Morena), parece no estar del todo convencida de la efectividad de los multipublicitados programas anunciados por Carlos Martínez Velázquez, titular del Infonavit, ni de los del Fovissste, que encabeza el tabasqueño Agustín Gustavo Rodríguez López.



Si bien el Infonavit aportó información diversa respecto de sus esquemas de congelamiento de cobros a tres meses y que a los patrones se les descuente el 25% de sus aportaciones, entre otras facilidades que otorga el instituto, no se tiene el detalle sobre la operación de dichos esquemas, pero también se espera que Fovissste haga lo mismo.



Es decir, según la propia bancada morenista, no se ha explicado lo suficiente sobre el seguro de desempleo y prórroga en los plazos sin intereses que permita a los trabajadores cubrir su crédito hipotecario, en especial quienes hayan quedado desempleados por la pandemia.



Otros, como la legisladora María Chávez Pérez, pidieron que se documente por qué algunas iniciativas analizadas obtuvieron un posicionamiento negativo y se den a conocer los motivos.



También hay dudas en torno al manejo de los créditos y los plazos de amortización, sobre todo en el Fovissste, porque trabajadores del Estado desempleados no pueden seguir pagando sus créditos.



*Periodista, director de la Revista Hábitat Mx