Medidas de prevención para disminuir la probabilidad de contagio covid-19

El Ayuntamiento de Chalco se apega a la Jornada Nacional de Sana Distancia, anunciada por el Gobierno de México, en el periodo comprendido del 23 de marzo al 19 de abril.



En ese sentido, El Gobierno de Chalco reitera las medidas básicas de prevención para su personal y para el público en general:





1. Observar la recomendación que se hace mediante la campaña denominada Susana Distancia, que consiste en guardar entre las personas un espacio de separación de por lo menos un metro y medio.



2. Incrementar las medidas básicas de higiene, entre ellas el lavado frecuente de manos, estornudo de etiqueta consistente en toser y estornudar dentro del ángulo interno del codo y la recuperación en casa ante enfermedad.



3. Suspensión temporal de las actividades escolares (Lo que no significa asumirla como un periodo vacacional para esparcimiento público).



4. Suspensión temporal de actividades no esenciales (Aquellas que no sean sustantivas para la prestación de un servicio).



5. Repliegue familiar en casa (Salir lo menos posible).



6. Reprogramación de eventos de concentración masiva (De más de cinco mil personas. En número menor debe cuidarse la sana distancia).



7. Protección y cuidado de las personas adultas mayores (Las mayores a 60 años, además de quienes tengan una enfermedad del corazón, pulmones, riñones y diabetes por ser quienes más riesgos tienen).

Lo anterior, son medidas sociales para reducir la frecuencia de contacto entre las personas y para disminuir el riesgo de propagación del COVID-19.



Derivado de lo expuesto:



▪ Se colocarán carteles informativos de las medidas de prevención en los edificios públicos municipales y en aquellos establecimientos que deseen sumarse a dicha campaña.



▪ A través de las áreas médicas de la Administración Pública Municipal se impartirán cursos de capacitación a los servidores públicos, sobre las medidas de prevención, mismas que deberán replicar en su entorno familiar.



▪ Se informará diariamente a la población en los sitios oficiales del Gobierno de Chalco, sobre los datos más relevantes que comuniquen las autoridades federales y locales, sobre las medidas de prevención que deben implementarse.



▪ El Gobierno de Chalco, llevará a cabo la difusión de las medidas de prevención casa por casa, mediante la entrega de volantes y a través de nuestros canales digitales de información.



▪ Se instalará un filtro de ingreso en el acceso principal del Palacio Municipal y en los organismos descentralizados, con el fin de aplicar las medidas de salud preventivas.



▪ El acceso al Palacio Municipal será de manera parcial, y únicamente se permitirá el ingreso de los usuarios a las áreas que brinden servicios sustantivos.



▪ La comunicación institucional de las Dependencias Administrativas del Gobierno de Chalco deberá llevarse a cabo de manera electrónica, por medio de los correos oficiales, a fin de evitar la circulación y el contacto directo con documentos.



▪ Se suspende la Gira de Entrega de Obras, programada del 19 de marzo al 7 de abril del presente año.



▪ Las actividades deportivas, culturales y cívicas del Gobierno municipal se reprogramarán.



▪ Por lo que hace a las instalaciones deportivas de carácter privado, se les pedirá a través de la Dirección de Desarrollo Económico, se apeguen a las medidas generales de prevención.



▪ Respecto a las actividades del comercio informal en los espacios públicos, a través de las Direcciones de Comercio y Gobierno y Concertación, se les pedirá a los representantes de las diversas organizaciones para que cumplan con las medidas descritas por la Secretaría de Salud.