Medidas de Trump contra empresas chinas afectan poco a las bolsas: e Toro

VIERNES, 13, NOVIEMEBRE, 2020

Ayer en este espacio se describían las medidas contra la oposición política en Hong Kong por parte del gobierno chino. En respuesta, el jueves por la noche el presidente Trump firmó una orden ejecutiva que prohíbe a los inversionistas de EU tener acciones en compañías que pudieran tener exposición al ejército chino.



En total, más de 30 empresas chinas se ven afectadas, incluidas China Mobile y China Telecom, que cotizan en la Bolsa de Nueva York. Durante la noche, las acciones en Asia también cayeron, con el Nikkei abajo 0.5% en Japón y el Hang Seng de Hong Kong con 0.3% reporta la plataforma global de inversiones eToro.



Las bolsas de Europa muestran alzas ligeras esta tarde, excepto el FTSE 100, que se mantiene en una pérdida de 0.6% debido a la inquietud por las renuncias en el gabinete del primer ministro británico Boris Johnson.



En Estados Unidos, los mercados abren al alza, con el S&P 500 arriba en 0.6%. En los primeros minutos de la mañana, el humor vuelve a volcarse hacia las acciones que han perdido más en el año a causa de la pandemia. Walt Disney, American Express, Honeywell, Boeing, iban al alza mientras Cisco saltaba más de 6%, luego de superar las expectativas en su reporte trimestral.



Las fricciones entre EU y China se están enfocando únicamente entre las acciones afectadas, sin extenderse por el resto del mercado.



El oro, que se detuvo para respirar después de un repunte de más de 25% este año, también subió a 1,876 dólares durante la noche.



Las empresas de valor que habían estado recibiendo impulso después de las noticias de vacunas del lunes de Pfizer retrocedieron el jueves, con el sector energético del S&P 500 en una caída de 3.4% y el sector financiero con 1.7%.



Sin embargo, en los primeros cuatro días de la semana, las acciones de valor recuperaron algo de terreno frente a sus contrapartes de crecimiento. El ETF iShares S&P 500 Value de BlackRock ganó 3.8% entre el cierre del viernes pasado y ayer, mientras que el ETF iShares S&P 500 Growth perdió 1.1%.



El servicio de transmisión de Disney tiene 73 millones de miembros de pago.





Los tres principales índices bursátiles estadounidenses cayeron alrededor de 1% el jueves, con los 11 sectores del S&P 500 en números rojos. Las acciones de productos básicos de salud y consumo se mantuvieron mejor, con una caída del 0.4% y del 0.2%, respectivamente. De los 30 componentes del Promedio Industrial Dow Jones, 26 terminaron el día a la baja, y ninguno de los cuatro restantes subió más de 1%. En la parte inferior estaban Intel y Boeing, que perdieron 3% cada uno.





Una compañía en el centro de atención fue Disney, que entregó su reporte trimestral el jueves. El precio de las acciones de la empresa subió inicialmente 6% en las operaciones fuera del horario laboral, que incluyó una pérdida mucho menor de lo anticipado y noticias positivas sobre el crecimiento del servicio de streaming Disney+. Al final del trimestre, Disney+ tenía 73 millones de suscriptores pagados. Las ganancias de las acciones se moderaron a 3% después de la llamada de resultados de la compañía, en la que dijo que no pagará dividendo semestral en enero.



S&P 500: -1% jueves, +9.5% en el año

Dow Jones: -1.1% jueves, +1.9% en el año

Nasdaq Comp.: -0.7% jueves, +30.5% en el año



FTSE 100 pone fin a una racha ganadora de ocho días y 14% de ganancia





Tanto el FTSE 100 como el FTSE 250 cerraron en números rojos el jueves, después de que el primero obtuviera ganancias durante ocho días hábiles consecutivos. El índice ganó más de 14%, lo que lo recuperó de una pérdida de más del 30% en lo que va del año. Rolls Royce, HSBC y Sainsbury’s todos pesaron mucho en el índice, con pérdidas el jueves del 8.6%, 3.9% y 3.3% respectivamente.





Los inversores tenían datos del PIB del tercer trimestre del Reino Unido para digerir el jueves. Si bien las cifras mostraron que la economía del Reino Unido creció un récord del 15.5% en el tercer trimestre desde el segundo, el repunte no fue tan grande como se esperaba. El PIB solo aumentó 1.1% en septiembre, el último mes del 3T, lo que apunta a una recuperación más lenta incluso antes de que Inglaterra entrara en su último bloqueo. Es probable que eso conduzca a una contracción económica una vez más en el cuarto trimestre.



Liderando el FTSE 250 estuvo la empresa de ingeniería marina James Fisher & Sons, que cerró el día con más de 20% de alza, seguida de un alza de 13.5% para la firma georgiana TBC Bank.



FTSE 100: -0.7% jueves, -16% en el año

FTSE 250: -0.2% jueves, -11.8% en el año



Qué Vigilar



Draftkings: Empresa de apuestas y deportes de fantasía, ha más que duplicado su precio desde que salió a bolsa mediante una fusión en abril. A pesar de la interrupción de muchas temporadas deportivas, el cierre de los casinos físicos debido a la pandemia dio un gran impulso a la demanda de juegos de azar en línea. La compañía entrega reporte trimestral el viernes, donde la legalización del juego, el regreso de los deportes físicos y qué tan bien se mantiene la demanda de juegos de azar en línea serán puntos clave. Actualmente, 14 analistas de Wall Street califican la acción como Compra y ocho como Retener.





Sentimiento del consumidor, EU: los inversionistas obtendrán una ventana clave sobre la salud de la economía estadounidense impulsada por el consumidor el viernes, cuando se publique el índice de sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan de noviembre. Al igual que en octubre, se anticipa un pequeño repunte, a pesar de que EU continúe registrando casos récord de Covid-19.



Esquina Cripto



Bitcoin rompe los 16,000 dólares



Bitcoin consolidó su posición por encima de los 16,000 dólares durante la noche después de romper este nivel ayer. En las operaciones matutinas del viernes, el criptoactivo estaba por encima de 16,200 dólares, ya que los inversionistas lo ayudaron a moverse hacia un "patrón de continuación ascendente", según el analista de eToro, Simon Peters.





’Ahora que las elecciones estadounidenses han quedado atrás, la atención está volviendo al paquete de estímulo fiscal propuesto. Incluso con la perspectiva de una vacuna Covid-19, la economía de EU seguirá necesitando apoyo para el período previo a que esté disponible para las personas. El tamaño del paquete y la mecánica detrás de su financiamiento podrían ser el catalizador para finalmente llevarnos más allá de los 17,500 dólares’, dijo Peters.





Los precios del ethereum también continuaron moviéndose a un terreno más alto, mientras los inversionistas buscan alternativas a los activos en dólares. En la última semana, subió cerca de 10% a 458 dólares, lo que lleva su rendimiento de un año a 157.8%.