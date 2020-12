Medidas draconianas en Liga Mx ante crisis económica por Covid 19

+Representa desembolso de más de 300 millones de pesos a quien termine en último lugar



+Atlas, principal candidato



+Siete equipos 18 equipos tendrán nuevo timonel en el Guardianes 2021, analiza



+Se están cuidando mucho los presupuestos debido a la falta de ingresos por la pandemia, afirma el también ex futbolista



Ciudad de México, (BALÓN CUADRADO).- Medidas draconianas –excesivamente severas– en el futbol mexicano. Una de ellas: evitar un mayor desembolso por una multa al quedar en el último puesto de la tabla de cocientes –más de 300 millones de pesos, debido a que se anuló ascenso y descenso durante cinco años–, consideró Rodolfo Fatty Navarro, dirigente de la Asociación de Directores Técnicos y Entrenadores. Donde Atlas –propiedad del Grupo Orlegi que encabeza Alejandro Irarragorri– es el principal candidato.



Así como, agregó Fatty, ajustar presupuestos ante la crisis por la pandemia de Covid-19. Son algunas de las razones, opinó, que han llevado a siete de los 18 equipos de la Liga Mx a cambiar de timonel de cara al torneo Guardianes 2021,



’El futbol está cuidando mucho sus finanzas en estos tiempos. Hubo cambios, pero la mayoría fueron conforme a las posibilidades reales a la baja en casi todos los clubes por la pandemia’, aseguró el también jugador profesional durante 18 años.



’Estas variantes en el timón –analizó– se realizaron en clubes con riesgo de quedar en los últimos puestos, así como aquellos que vieron la posibilidad de terminar un vínculo con los entrenadores sin pagar altas sumas de rescisión de contratos.



De cara al siguiente torneo deberá pagar 120 millones de pesos de multa el equipo que termine en el último lugar de cociente. Además, tendrá que presentar un plan financiero que representarán 10 millones dólares durante dos años. En total unos 320 millones de pesos.



’Seguramente estas salidas de técnicos se negociaron de una manera muy interesante para no verse afectados los clubes. Lo más lógico fue buscar alternativas para no absorber una penalización debido a que ahora no hay liquidez ni la habrá en seis meses’, advirtió.



Y subrayó, el ex jugador que militó en León, Tigres, Celaya, entre otros clubes, y en 2004 se retiró con los Tecos:



’Recordemos que los estadios estarán cerrados al menos este torneo. Además, la Liga Mx cobra en pesos y paga en dólares, ésa es la disparidad en México.’



Destacó que las nuevas contrataciones pudieron tener también una baja de salarios, como parte de los ajustes presupuestales que realizan los planteles para enfrentar la crisis económica.



’En Cruz Azul ya no firman a un técnico sólo porque sí. Ahora hacen cierto análisis en las contrataciones, hay presupuestos ya medidos de acuerdo con la nueva dirección de la Cooperativa’, indicó, en referencia a las denuncias de irregularidades de compra de jugadores en pasadas administraciones, cuando presidía el equipo Guillermo Álvarez Cuevas, prófugo de la justicia.



Otro caso es el de Luis Fernando Tena, quien llega a Ciudad Juárez y no ganará, afirmó, ’ni remotamente’ el sueldo que tenía con Chivas.



Después de haber sido eliminado en las semifinales, Cruz Azul terminó su acuerdo con Robert Dante Siboldi, quien tenía contrato hasta mayo, y el plantel aún está en busca de un entrenador para la temporada que iniciará el 8 de enero.



Un arrebato de ira –por parte de la directiva que encabeza el dueño Emilio Azcárraga Jean– en la derrota contra el club Los Ángeles FC, en la Concachampions, así como haber caído en los cuartos de final de la Liga Mx frente a Chivas, le costó el puesto a Miguel Herrera al frente del América.



Ciudad Juárez también dio una variante en el banquillo al salir Gabriel Caballero y presentar como entrenador a Luis Fernando Tena.



San Luis se sumó a los cambios al despedir a Guillermo Vázquez y contratar al uruguayo Leonel Rocco, quien tendrá su primera prueba en la Liga Mx.



Un caso similar es el Puebla, el cual no llegó a un acuerdo con Juan Reynoso y ahora tendrá de entrenador al argentino Nicolás Larcamón. Con Toluca retornó Hernán Cristante como timonel, luego de la salida de José Manuel Chepo de la Torre y de un interinato de Carlos Adrián Morales.



En las últimas jornadas del torneo Guardianes 2020, Mazatlán dejó fuera a Juan Francisco Palencia para firmar a Tomás Boy, mientras Los Gallos de Querétaro ficharon a Héctor Altamirano tras despedir al novato Alex Diego.



’Son casi 50 por ciento de los clubes que cambiaron de técnico, pero podrían haber sido más. Se habló mucho de la salida de Pablo Guede de Tijuana. Sin embargo, no lo hicieron porque era muy costosa la rescisión de contrato’, apuntó Navarro.



Entre los clubes con nuevo estratega destaca el caso de Javier Aguirre, quien llegó en lugar de Antonio Mohamed a Monterrey, siendo un ’caso excepcional en la Liga Mx’ al tener un sueldo de 3.9 millones de dólares al año –cerca de 80 millones de pesos–, de acuerdo con el portal ESPN.



’Aguirre llega a México como el mejor pagado, es un entrenador de nivel internacional y viste mucho a la Liga. Es un técnico con gran reconocimiento y Monterrey es un plantel que maneja estándares económicos muy diferentes por el respaldo empresarial que tiene’, opinó Navarro.



En tanto, Ignacio Ambriz, técnico del reciente campeón León, fue hospitalizado el viernes como prevención ante una neumonía causada por Covid-19, aunque se encuentra estable.



(Con información del periódico La Jornada)