Medidas económicas por pandemia se extenderán por un mes más

MEDIDAS ECONÓMICAS POR PANDEMIA DEL CORONAVIRUS

SE EXTENDERÁN POR UN MES MÁS



-Incluyen la prórroga de pago de créditos, las condonaciones de impuestos para empresarios y la suspensión de cortes de agua, entre otros.



El gobernador Omar Fayad consciente de la situación económica por la que atraviesan miles de familias hidalguenses a raíz de la pandemia del coronavirus Covid-19, extendió a junio las medidas de apoyo económico anunciadas el pasado 23 de marzo.



El mandatario estatal instruyó a su gabinete a redoblar esfuerzos para apoyar a quienes más han sido afectados por la situación económica y sanitaria actual.



’Vamos a extender durante el mes de junio la suspensión de cortes y cobros por reconexión del servicio de agua potable por parte de Caasim; postergaremos, sin intereses, cualquier crédito que se tenga con el gobierno del estado, ya sea para educación, emprendimiento o para micro negocios. Es un importante esfuerzo que estamos haciendo en beneficio de las familias y empresas hidalguenses’ señaló el gobernador Fayad.



De igual manera en junio continuará la condonación del 50 por ciento (%) del pago del Impuesto Sobre Nómina a las micro, pequeñas y medianas empresas y 5% a todas las restantes, buscando mantener así las fuentes de empleo formal.



También, en el mismo período, se exonerará en 100 por ciento el Impuesto por la Prestación de Servicios de Hospedaje. De igual manera continuarán suspendidas, durante un mes más, las acciones programadas de fiscalización en contribuciones estatales para empresas hidalguenses, así como las inspecciones en diferentes áreas, salvo que exista una denuncia de por medio.



Para apoyar a los migrantes que hayan sido diagnosticados positivos por coronavirus se mantendrá el Operativo Escudo, Migrante Seguro en sus tres componentes: apoyos directos a hidalguenses residentes de Estados Unidos de Norteamérica que hayan sido confirmados positivos; apoyos directos a sus familias para que no queden desamparadas y ayuda en caso de que, desafortunadamente, alguno de los migrantes fallezca.



Asimismo, para apoyar a las personas que actualmente no tienen trabajo, a través del portal empleo.hidalgo.gob.mx se han puesto a disposición de los hidalguenses más de mil vacantes de las cuales más de 150 corresponden al sector salud.



También se mantendrán vigentes los portales ahorraydisfruta.hidalgo.gob.mx, para que los sectores de servicios, turístico, y artesanal puedan vender productos y servicios por adelantado; así como consume.hidalgo.gob.mx, que a la fecha cuenta con más de 500 microempresas hidalguenses que ofrecen sus servicios en línea.



Cabe señalar que la medida del, Hoy No Circula implementada por el gobernador Fayad, fue reconocida por el subsecretario Prevención y Promoción de la Salud Hugo López-Gatell como una de las más efectivas a nivel nacional, pues permitió posicionar como el estado que más redujo su movilidad a partir de su implementación, permitiendo a la entidad entrar en la zona de control de la epidemia.



’La continuación de estas medidas de apoyo a la economía de nuestras familias y empresas hidalguenses permitirán que juntos salgamos adelante más rápido y más fortalecidos de esta emergencia’ concluyó Fayad.