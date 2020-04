Medidas higiénicas en el transporte público covid-19

• Debido a las medidas de contingencia señaladas por el gobierno federal por la presencia del Coronavirus, el gobierno de Cuautitlán implementó un programa de supervisión para la limpieza y sanitización del transporte público.

• En caso de no realizarlo se le conminara a no circular en territorio municipal .



En seguimiento a las medidas preventivas de la contingencia de salud declarada por la aparición del Coronavirus, el gobierno municipal a través de la Dirección de Movilidad, lleva a cabo un programa de supervisión de limpieza y sanitización del transporte público dentro del municipio de Cuautitlán.



En la demarcación circulan más de 20 líneas de transporte público diariamente, por lo que se implementó el programa que permitirá verificar la limpieza de las unidades de transporte, como parte de las medidas adoptadas para la prevención del Covid 19, y en caso de no acatar estas medidas se les pedirá no circular dentro del territorio municipal.

Estas acciones tienen como objetivo la prevención de la enfermedad en el público usuario, operadores, así como de los despachadores y personal que labora en las terminales, por lo que se estará vigilando que cumplan con las medidas adoptadas, además de difundir entre los usuarios las medidas adoptadas.



Los concesionarios serán los encargados de realizar la limpieza constante del interior de las unidades en pasamanos, botones de apertura, asientos y puertas; y en cada ocasión que salgan y retornen a sus derroteros, además de seguir las recomendaciones de la Secretaria de Salud para prevenir y reducir el riesgo de infección.



De forma puntual se le dará seguimiento a cada una de las acciones que en materia de salud se estén realizando dentro del municipio, tanto en oficinas públicas, como en las distintas dependencias.



En este sentido se le pide a la población estar atenta a los mensajes de las autoridades que de forma permanente da a conocer en medios de comunicación y redes sociales y no hacer caso de información no oficial.



