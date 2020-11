Medidas más drásticas contra la pandemia, propuesta de Astudillo para evitar crisis en diciembre

"La mejor manera de recordar a nuestros seres queridos que se han adelantado, es tratando de cuidarnos y de cuidar a la familia con sana distancia y con cubrebocas", expresó el Gobernador Héctor Astudillo Flores y puntualizó que se tomarán medidas más rígidas orientadas a proteger el ingreso de diciembre derivado de la actividad turística y la salud de la población ante las olas de inconscientes que no utilizan cubrebocas y sana distancia.



"Son medidas que van a tratar de proteger el ingreso de diciembre y que necesariamente tenemos que cerrar filas, porque nosotros estamos en la idea de que diciembre es el mejor mes de la economía de Guerrero por cuestiones de movimiento turístico. Y entonces, hay que pensar en eso y dejar de estar pensando cuántos turistas van a llegar y van andar sin cubrebocas en la próxima semana", puntualizó Astudillo Flores.



"Tenemos que insistir mucho en el momento que estamos atravesando, en lo complicado que ha sido esto y en lo complicado más que va hacer, si no hacemos algo de fondo", puntualizó el gobernador Héctor Astudillo Flores y reiteró, "quienes tenemos familiares que se los han adelantado, pues debemos recordarlos tratando de respetar a todos nuestros seres queridos que están con nosotros todavía, nuestros hijos, nuestros padres, adultos, nuestros abuelos y mantengamonos con cuidado".



De acuerdo con los análisis de la Secretaría de Salud, el gobernador señaló que el número de contagios incrementa cada vez que vienen las oleadas de turistas en fin de semana, turistas que andan caminado sin cubrebocas, sin sana distancia, por lo que de continuar con esta tendencia, se tomarán medidas orientadas a la protección por inconscientes que no utilizan cubrebocas y sana distancia.



Astudillo Flores, indicó que los jóvenes son un sector de la población que han incrementado los contagios, pues ya mayoría son asintomáticos debido a sus características físicas, por lo que se debe tener mayor cuidado en la trasmisión de los contagios.



Desde las oficinas de la Promotora Turística de Guerrero en Acapulco, el mandatario estatal realizó la transmisión número 217 para dar a conocer el desenvolvimiento de la pandemia del Covid19 en el estado, donde puntualizó que se mantienen cerrados los panteones como una medida sanitaria para evitar los efectos de la aglomeración que convoca la celebración tradicional de "Día de Muertos".



Astudillo Flores, puntualizó que las fuerzas del orden en conjunto intervinieron para suspender una fiesta de Halloween organizada en Acapulco, por lo que consideró que es una inconsciencia organizar este tipo de eventos que inciden en la propagación de los contagios







"Es inconsciente tratar de organizar este tipo de eventos, especialmente cuando la pandemia amenaza con datos de que tenemos, pues de que no esta precisamente a la baja. Sino como lo hemos venido diciendo en lo que es un repunte a nivel nacional", puntualizó Astudillo Flores.







El Gobernador Héctor Astudillo, indicó que se han realizado operativos tanto en Iguala, como en Acapulco y en otros lugares del Estado, así como inspecciones para vigilar de forma estricta todos los negocios, restaurantes, bares, embarcaciones y establecimientos a efecto de sentir la necesidad de cumplir con todas las medidas sanitarias establecidas en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.







En el reporte diario de la evolución de la pandemia, el Secretario de Salud, Carlos de la Peña Pintos, informó que Guerrero cerro el mes de octubre con mil 903 casos acumulados positivos, por ello la insistencia del gobernador Héctor Astudillo en todas las medidas que definitivamente tienen buenos resultados, lo que eso va hacer muy importante para el mes de diciembre.







De la Peña Pintos, indicó que son 22 mil 187 casos confirmados y 2 mil 261 defunciones, así como la detención de 24 nuevos casos, de los cuales 16 son en Acapulco, tres en Chilpancingo, tres en Tlapa y dos en Iguala. Mientras que se contabilizan 342 observando cierta estabilización en Chilpancingo, igualmente en Zihuatanejo y se espera que pronto también en Acapulco.







En cuanto a la situación hospitalaria, agregó que se tiene 180 pacientes hospitalizados, de los cuales 56 se encuentran intubados, con un comportamiento ondulante pero en este caso a la baja con un porcentaje de ocupación del 26 por ciento en todas las camas Covid-19 con ventilador y sin ventilador.







El secretario de Salud, informó al gobernador que la campaña de Vacunación contra la Influenza Estacional N1 H1 registra un avance del 31 por ciento, cumpliendo cabalmente con el compromiso que ha establecido Guerrero con la meta de concluir el cien por ciento en diciembre.