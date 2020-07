Medidas preventivas esenciales a comerciantes del tianguis por el COVID-19

Autoridades realizan, recorrido por áreas del tianguis de los martes en Otumba, donde servidores públicos del Edoméx y H. Ayuntamiento, en conjunto con elementos de la Guardia Nacional, continúan operativos de vigilancia a comercios, para corroborar que éstos estén cumpliendo con las medidas sanitarias establecidas por los tres niveles de gobierno, ante esta contingencia de la pandemia del COVID-19.



Con el objetivo de continuar con las acciones que permitan mitigar la pandemia por COVID-19, donde la Secretaría de Salud del Estado de México advirtió que la entidad continúa en semáforo rojo de riesgo epidemiológico, por lo que exhortó a los mexiquenses a no bajar la guardia y mantener las acciones de sana distancia.



Remarcan, que el llamado es con especial énfasis a quienes viven en la zona oriente y del Valle de México, toda vez que debido a su colindancia con la Ciudad de México y que a partir de este día esta entidad inicia su cambio a semáforo naranja, la recomendación es continuar con la principal medida de quedarse en casa.



Al respecto, en dicho operativo de supervisión, la dirección de gobierno regional del Edoméx sede Otumba, acompañados por funcionarios del ayuntamiento, colocaran sellos de suspensión temporal a comercios por no cumplir o acatar los protocolos de sanidad.



Recomendó el uso de cubrebocas, tanto a locatarios como a clientes, uso de gel antibacterial, además de la sana distancia, ya que la entidad se encuentra en semáforo de alerta roja, en cuanto a contagios.



Al respecto, recuerdan que la región Otumba y oriente del Edoméx, es donde se ha incrementado los contagios y se trata de evitarlo, se conminó a continuar respetando estas medidas preventivas: ’avanzaremos más rápido al nivel de bajo riesgo y reactiváremos la economía local’, se enfatizó.



En área del tianguis, se revisaron las medidas preventivas a locales esenciales por el covid-19 ya que continuamos en semáforo rojo. Y son 10 número: 1 uso obligatorio de careta y o cubrebocas para vendedores y clientes; 2 la sana distancia colocar marcas visibles que indiquen la sana distancia; 3 lava las manos de manera constante con agua y jabón; 4 al estornudar o toser cubre tu nariz y boca con el ángulo interior de tu brazo o con pañuelo desechable; 5 no toques tu cara con las manos sucias sobre todo nariz boca y ojos; 6 uso de gel con base de alcohol al 70%; 7 desinfecta tu espacio de trabajo rociando 15 ML de cloro por cada litro de agua; 8 barreras físicas entre comerciantes y clientes considerando los frentes y laterales para evitar la propagación del covid-19; 9 No consumir alimentos sólo para llevar letrero en lugar visible; 10 ventilación de locales comerciales y permitiendo la entrada del Sol y evita corrientes de aire.