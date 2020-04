Medidas sanitarias en el Tianguis de San Juan por riesgo de COVID-19: Juan Hugo de la Rosa

NEZAHUALCOYOTL, MEX.-Con el objetivo de frenar lo mayor posible la propagación del COVID-19 en Nezahualcóyotl, el gobierno municipal redujo la instalación, en coordinación con la alcaldía de Iztapalapa, de por lo menos un 15 por ciento de puestos que se colocan cada domingo en el tianguis de San Juan, así como la regulación en el acceso al mismo, adicionalmente prohibió la venta, distribución y consumo de bebidas alcohólicas en comercios y vía pública hasta el próximo 30 de abril, ambas acciones informó el alcalde Juan Hugo de la Rosa García responden a la necesidad de impedir aglomeraciones de personas y cuidar la salud de la población.







El presidente municipal precisó que para mantener la sana distancia entre comerciantes y ciudadanos, se llevó a cabo un operativo conjunto para no permitir la instalación de puestos que no ofrecen productos de primera necesidad en el tianguis de San Juan, el cual es considerado uno de los más grandes de toda América Latina y se instala los días domingos sobre la avenida Texcoco entre Periférico Oriente (Calle 7) y Adolfo López Mateos, en la zona limítrofe entre Nezahualcóyotl e Iztapalapa, donde además se platicó con los líderes de los tianguistas para solicitarles su apoyo a favor de la salud de todos.







Señaló que, por acuerdo del Cabildo local, quedó prohibida la venta de bebidas alcohólicas a partir del 11 y hasta el 30 abril en el territorio municipal, al incrementarse la ingesta de alcohol en domicilios particulares y la vía pública tras el cierre de salones de fiestas, centros nocturnos y bares en la ciudad, por lo que aquellas personas físicas o morales que no acaten la disposición serán sancionados conforme a las normas establecidas.







Sostuvo que como es sabido se ha incrementado el número de casos por COVID-19 en nuestro país, de acuerdo a los datos proporcionados por la Secretaría de Salud, pero también aumentaron el número de casos de violencia por personas que se encontraban bajo el efecto del alcohol.











Por ello refirió que, a pesar de que se han emitido disposiciones como la suspensión temporal de actividades para diversos comercios cuya actividad principal contemple la venta de bebidas alcohólicas para su consumo inmediato y/o al copeo, como bares, cantinas, salones de baile, discotecas, centros nocturnos y casinos, la población ha buscado espacios en la vía pública para consumir bebidas alcohólicas, realizando reuniones que ponen en riesgo sanitario a toda la población, aún en contra de lo establecido en el Bando Municipal vigente, por lo que era necesario tomar esta medida.







De la Rosa detalló que dentro de las acciones emprendidas en el tianguis de San Juan fue el instalar en cada extremo y punto de acceso vallas de contención para limitar el acceso de los ciudadanos únicamente a un integrante de cada familia para realizar sus compras con cubrebocas y prohibiendo el acceso a adultos mayores y niños que son poblaciones vulnerables a la enfermedad.







Resaltó que en los más de cinco kilómetros de extensión del tianguis, laboran más de 7 mil comerciantes, de los cuales sólo 3 mil se colocan del lado del municipio para ofrecer diversos productos a miles de ciudadanos de ambas demarcaciones que acuden para adquirir sus artículos, sin embargo, dijo que por ahora se permitirá únicamente la venta de artículos de primera necesidad como comida, alimentos preparados para llevar, insumos de limpieza e higiene personal y ropa nueva, al tiempo que a quienes ofertaban productos como ropa o artículos de segunda mano, fierros, o similares que fueran prescindibles se les solicitó que se retiraran a fin de reducir el número de comerciantes.







El edil subrayó que además de establecer dichos filtros, personal de la Dirección de Servicios Públicos sanitizó los puestos y mercancías como medida precautoria para evitar la propagación del virus, con un material no tóxico de alta calidad que no afecta ni a los alimentos, ni animales, ni a la salud de las personas por lo que es completamente seguro al igual que lo ha venido haciendo diariamente en más de 150 espacios públicos desde el inicio de la contingencia.







Al mismo tiempo afirmó que, personal del Ayuntamiento concientizó a los comerciantes y tianguistas sobre la importancia del uso del cubrebocas, guantes desechables, gel antibacterial y la sana distancia con los clientes y entre ellos mismos, pata evitar contagios y enfermedades.







Por último, el presidente municipal Juan Hugo de la Rosa García solicitó a la población en general su participación y comprensión para acatar las medidas preventivas de salud, evitar la conglomeración de personas y tomarse la contingencia con total seriedad, pues de hacerlo o no, depende el bienestar de todos y en este momento solo unidos saldremos adelante.