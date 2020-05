Medio millón ya a trabajar mañana

Donan equipo para personal medico

+Centro temporal recibe a dos pacientes



Mañana lunes inician operaciones medio millón de trabajadores, muchos de ellos de la CTM, CROC-FROC, COR, CROM y otras organizaciones sindicales, por lo que la reapertura económica deberá ser con responsabilidad y protegiendo la salud de los trabajadores y en general de todos.

Los principales dirigentes sindicales, como Carlos Aceves del Olmo, Reyes Soberanis, Rodolfo González Guzmán y otros junto con las autoridades de salud han dicho que las empresas deberán contar con túneles de sanitización, higiene en los transportes de trabajadores y llevar un seguimiento de la salud de los empleados y cumplir con los protocolos que se dicten.

El regreso a las operaciones de las 3 nuevas actividades: construcción, minería y fabricación de equipo de transporte que serán consideradas esenciales será mañana 18 de mayo con la aplicación de protocolos para cuidar la salud de sus trabajadores, establece un Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación.

Después de que el Gobierno federal presentó su plan para entrar a la ’nueva normalidad’, que contempla un semáforo que determinará si la sociedad puede retornar al trabajo, a la escuela y eventos sociales.

Alrededor de cinco mil 350 empresas industriales ligadas a la cadena automotriz, autopartes y autotransporte, así como al sector de la minería, se alistan para volver a operar, bajo el Plan de Regreso a la Nueva Normalidad, luego de haber permanecido cerradas para evitar contagios de covid-19.

Estas industrias incluyen a tres mil 800 ligadas a la cadena automotriz, autopartes y autotransporte y mil 550 del sector de la minería, las cuales fueron incorporadas a la lista de actividades esenciales; así como el sector de la construcción, no se tiene el detalle de las empresas que regresarían del paro, pero se consideró fundamental que se haya incorporado esta rama industrial, pues están en riesgo de cierre tres mil empresas pequeñas y mediana.

La Secretaría de Salud establece como acción extraordinaria que las actividades de la industria de la construcción, la minería y la referente a la fabricación de equipo de transporte, serán consideradas como actividades esenciales.

Por tercera ocasión fue modificado el acuerdo por el que se modifica el diverso por el que se establece una estrategia para la reapertura de las actividades sociales, educativas y económicas en el Diario Oficial de la Federación, al que se le agregan incisos para arrancar antes del 1 de junio.

Por tanto, ’si no se cumple, se procederá a la clausura de las empresas o industrias que pongan en riesgo la salud de sus trabajadores’, advierten autoridades.

Ayer, Eduardo Solís, representante de las cadenas de suministro de la Concamin y expresidente de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA) planteó a las autoridades modificar el decreto de actividades esenciales para permitir operar a la industria de manera gradual de manera inmediata a partir del lunes, a fin de que México no impida las operaciones de fabricación de autos en Estados Unidos y Canadá.

De modo que el periodo de preparación inicia el 18 de mayo de 2020 para lo cual las industrias automotriz, minera, aeroespacial y construcción deberán presentar protocolos de seguridad sanitaria acordes con los lineamientos generales que dispongan las secretarías de Salud, de Economía y del Trabajo y Previsión Social, conforme los requerimientos del IMSS.

En Puebla será hasta el 1 de junio cuando retomarán las proveedoras de autopartes la producción para empresas como Volkswagen, confirmó el dirigente de la FROC, René Sánchez Juárez.

Indicó que a partir de mañana inicia una etapa de arranque, es decir con todos los preparativos necesarios para reanudar labores sin problemas el próximo mes.

Comentó que en un inicio solo entre el 20 y 30 por ciento de los empleados regresaran a las actividades, mientras que el resto seguirá en sus casas, con goce de salario.

En Coahuila la secretaria del Trabajo y Previsión Social, Ana Luisa Herrera Laso, aclaró que la apertura de las actividades de la industria maquiladora comenzará el 1 de junio, mientras que mañana 18 de mayo arrancará una etapa de preparación en estos centros laborales.

La funcionaria indicó que este periodo de preparación contempla la realización de adaptaciones físicas, protocolos sanitarios, capacitación de personal, adecuaciones a procesos productivos, filtros de ingreso, sanitización e higiene de espacios laborales, entre otros….

FUNDACIÓN BBVA Y LABORATORIOS PISA DONAN 866 MIL 507 EQUIPOS DE PROTECCIÓN PARA PERSONAL DEL ISSSTE

Con el apoyo de Fundación ISSSTE A.C., el cuerpo de salud del CMN ’20 de Noviembre’, y de los hospitales regionales ’1° de Octubre’ y ’Gral. Ignacio Zaragoza’ recibió pares de guantes; pares de cubrebotas; cubrebocas; mascarillas KN95, entre otros.

El Director General del Instituto, Luis Antonio Ramírez Pineda, interviene diariamente para abastecer a las 112 unidades médicas que atienden a pacientes con COVID-19.

Con el apoyo de la Fundación ISSSTE A.C., la Fundación BBVA A.C. y Laboratorios Pisa S.A. de C.V., donaron 866 mil 507 equipos de protección e insumos para el personal médico y de enfermería del Centro Médico Nacional (CMN) ’20 de Noviembre’, los hospitales regionales ’1° de Octubre’ y ’Gral. Ignacio Zaragoza’ del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

Los directores del CMN ’20 de Noviembre’, Alfredo Merino Rajme; ’1° de Octubre’, Luz María Goti Rodríguez, y ’Gral. Ignacio Zaragoza’, Carlos de Jesús López Morales, detallaron que los hospitales cuentan con abasto suficiente de este material, pero que ningún equipo y materiales son suficientes. ’No sabemos las reglas de este virus, necesitamos insumos desde este momento de la pandemia hasta para reincorporarnos en la vida hospitalaria normal’, aseguró el director Merino Rajme.

Estas donaciones se realizaron debido a que el Director General del Instituto, Luis Antonio Ramírez Pineda, interviene diariamente con diferentes instancias para abastecer las 112 unidades médicas de insumos y equipos para atender a pacientes con COVID-19, y esta donación se coordinó con la Fundación ISSSTE, a la que agradeció el apoyo por hacer posible esta entrega de equipamiento.

Fundación BBVA A.C. participa en la iniciativa ’Juntos por la Salud’, que encabeza la Secretaría de Relaciones Exteriores con el Sector Privado, por lo que pudo donar al CMN ’20 de Noviembre’ 246 mil pares de guantes; 22 mil 300 pares de cubrebotas; 15 mil cubrebocas; 58 mil 300 mascarillas KN95, y mil 100 goggles.

Por su parte, Laboratorios Pisa S.A. de C.V. donó a dicho hospital cuatro mil 599 kits para personal médico y de enfermería y nueve mil 198 sueros orales Electrolit para rehidratación del personal.

De igual manera, el Hospital Regional ’1° de Octubre’ recibió de Fundación BBVA A.C. 180 mil 300 pares de guantes; 16 mil 300 pares de cubrebotas; 9 mil 600 cubrebocas, y 42 mil 800 mascarillas KN95. Laboratorios Pisa S.A. de C.V. donó a este nosocomio 4 mil 308 kits para personal médico y de enfermería, y 8 mil 616 sueros orales.

Asimismo, Fundación BBVA A.C. donó al Hospital Regional ’Gral. Ignacio Zaragoza’ 169 mil 300 pares de guantes; 15 mil 300 pares de cubrebotas; 13 mil 800 cubrebocas, y 40 mil 200 mascarillas KN95. Además, recibió de Laboratorios Pisa S.A. de C.V. 3 mil 162 kits para el cuerpo de salud y 6 mil 324 sueros orales para su rehidratación….

CENTRO TEMPORAL COVID-19 RECIBE DOS PRIMEROS PACIENTES

El Centro de Atención Temporal COVID-19 Anexo Hospital General de Zona 24 en la Subdelegación Norte del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) Ciudad de México, recibió la noche del viernes 15 de mayo a las dos primeras pacientes, quienes fueron referidas de la Unidad de Medicina Familiar (UMF) No.120, en la Alcaldía de Iztapalapa.

El doctor Gerardo Morales Tardos, director del Centro de Atención Temporal, puntualizó que el procedimiento de acceso para atención a derechohabientes con sintomatología de la enfermedad es mediante el enlace de referencia con los diferentes hospitales del IMSS y el arribo es sólo en ambulancias, para después asignarles una cama y efectuar de inmediato la atención médica.

Explicó que el hospital de expansión tiene en su plantilla a 281 trabajadores de la salud en todas sus categorías: área médica, enfermería, trabajo social, higiene y limpieza, conservación, laboratorio, inaloterapeutas y psicólogos.

Morales Tardos indicó que la unidad médica fue construida para darle soporte a las unidades hospitalarias y Unidades de Medicina Familiar de la Delegación Norte de la Ciudad de México.

"La idea de este hospital es tener el soporte necesario para la atención de pacientes COVID, desde pacientes estables hasta pacientes que requieran ventilación mecánica asistida, pacientes graves", dijo el director del Centro de Atención Temporal COVID-19 Anexo Hospital General de Zona 24.

Subrayó que el nosocomio en su interior tiene tres módulos: en uno 20 camas, en otro 20 más y el otro espacio tendrá el Triage Respiratorio y un pequeño almacén para los Equipos de Protección Personal (EPP)…

