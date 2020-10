Medios alternativos de conciliación para dirimir conflictos, pide Monreal

Jalado el país por el presidente Andrés Manuel López Obrador y las circunstancias de la pandemia y por la crisis global del capitalismo, a un escenario de confrontaciones internas y a cambios profundos, un ambiente de rijosidad domina hoy a amplios sectores de México.



A ellos fue que ayer se dirigió el zacatecano Ricardo Monreal, quien indicó que la atención y manejo de conflictos es un justo un medio para alcanzar la paz y eso se logra a través de la mediación y de la justicia.



Las consideraciones del presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado y líder de la mayoría de Morena en esa cámara, al iniciar una semana en la que se espera no sólo el estallido de nuevos conflictos al interior de Morena por la anunciada cancelación por el Trife del proceso de elección de nuevos dirigentes; mientras el Zócalo presenta un plantón de un movimiento de la ultraderecha mexicana y cuando los niveles de violencia aumentan, centraron la atención en Monreal.



Pidió a todos los actores políticos y sociales más que hablar de violencia y conflictos, ir a un lenguaje de transición, que mucho ayuda para poder ver la situación nacional de otra manera, con miras a una cultura hacia la paz, sugirió.



Así, al intervenir en un foro virtual sobre la iniciativa y dictamen de la Ley General de Medio Alternativos de Solución de Controversias, organizado por él y por Rafael Guerra, presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, indicó además que la cultura de la paz es una opción para erradicar la violencia y los conflictos del país.



Y, con miras a cumplir con 17 Objetivos de Desarrollo Sustentable, de la Agenda 2020, que promueve la justicia, la paz y las instituciones sólidas, en el Senado, dijo, se está trabajando para mejorar y garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos.



Estos aspectos, explicó, se encuentran plasmados dentro del Plan Nacional de Desarrollo, y en concordancia con el Ejecutivo Federal, y por ello el Senado están trabajando en la inclusión de mecanismos alternativos de solución de controversia dentro de las políticas públicas del Estado.



Monreal dijo que uno de los beneficios de los mecanismos alternativos de la solución de controversias, es que se trata de instrumentos que agilizan el acceso a la justicia y contribuyen a la consolidación de la convivencia armónica de la sociedad, privilegiando el diálogo y los acuerdos de colaboración.



Ahí juegan igual un rol trascendente en la pacificación del país y que se encuentran apegados a los marcos internacionales y son acordes a los objetivos de desarrollo sustentable de la agenda 2030, precisó.



A su vez, Rafael Guerra indicó que con la irrupción de la pandemia, el Poder Judicial en todos sus niveles y los organismos autónomos que ejercen actividades jurisdiccionales, presentan una saturación de trabajo.



Los ciudadanos, agregó, se han visto afectados en el derecho humano de acceso a la justicia, por lo cual los mecanismos alternativos de solución de controversias son una alternativa para garantizar el acceso a la impartición de justicia y poder liberar de asuntos en los tribunales.



Recordó que en febrero de 2017, en el Diario Oficial de la Federación, se publicó la decisión de elevar a rango constitucional la aplicación de los medios alternativos de solución de controversias.



Hoy, con una nueva propuesta presentada por Morena, se buscará brindar a la ciudadanía una opción de acercamiento a la justicia, sin que no necesariamente tengan que acudir ante los órganos jurisdiccionales.



Esta propuesta diseñar una nueva forma de impartición de justicia con lo cual, se afirma, se fortalecería al sistema jurídico mexicano, marcando un antes y un después en el acceso de la justicia en todo el país.



Pleitos en la radio y más allá



Quizá esta propuesta de acudir a medios alternativos de conciliación sea lo que les hace falta hoy a empresarios de la radio, ya que en estos medios se da hoy un agarrón judicial de consecuencias impredecibles entre la empresa española Prisa, editora del diario El País, y la familia de Miguel Alemán asociada con el controvertido ex banquero Carlos Cabal Peniche por el control de la icónica W Radio y todas las estaciones del Sistema Radiópolis.



Ahora, ese escenario se suma ese oscuro personaje que es Santiago Nieto gerente de AMLO en la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda para combatir a sus críticos, quien interviene ya en el pleito entre la familia mexiquense Maccise y la familia Aguirre de lo que fue alguna vez Radio Centro, encabezada por Francisco Aguirre.



Estas dos familias pelean ya, con la intervención de Santiago Nieto, el control de la frecuencia XHINFO 105.3 FM, que fue adjudicada en forma directa por el gobierno de Enrique Peña Nieto a Eduardo Henkel, quien a su vez la rentó a la empresa Next marketing en medio de una impugnación de los Maccise.



Hoy, la Unidad de Inteligencia Financiera ya indaga cómo se hizo esa asignación directa a Henkel, mientras el Instituto Federal de Telecomunicaciones, Ifetel, ha iniciado un proceso que podría llevar al retiro de esa concesión.



Sobre todo, porque hay información de que Eduardo Henkel se ha asociado a Pedro Ferriz de Con, quien es uno de los impulsores de FRENAAA que hoy ha establecido un plantón en el Zócalo en exigencia de la renuncia de Andrés Manuel López Obrador.



¿Cómo la ve?



Un dato que le pone más chile habanero a esta salsa radiofónica es que esa frecuencia fue un tiempo de aquel famoso e influyente periodista-conductor José Gutiérrez Vivó -quien es reconocido por AMLO como uno de los mejores comunicadores de la radio de su tiempo-, quien la obtuvo como parte de una indemnización de parte de Francisco Aguirre de Grupo Radio Centro.



Sabroso el caso, ¿no?



En primera fila siguen estos pleitos los integrantes de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión, parte por supuesto interesada en los desenlaces de cada conflicto.



Del dicho al hecho



El comentario del dramaturgo y novelista, editorialista e historiador Francisco Martín Moreno, exasperado por lo que él considera una conducción malvada y cruel de Andrés Manuel López Obrador a la destrucción de México, dijo a Pedro Ferriz de Con en un programa de radio que se debería quemar en el Zócalo a cada uno de los militantes de Morena por avalar esta conducta del tabasqueño. El comentario, del cual luego públicamente Martín Moreno se arrepintió, fue a su vez aludido por AMLO y su esposa, Beatriz Gutiérrez Müller en redes sociales.



Echado al aire, el comentario del escritor abrió un debate por la web en el que se recordó que estos dichos de odio no los comenzó Martín Moreno, sino el propio AMLO y sus cercanos como Paco Ignacio Taibo II o Epigmenio Ibarra.



Taibo podría concentrar la mayoría de esos mensajes. Ha dicho por ejemplo que los conservadores críticos de AMLO serían llevados en su momento al cerro de Las Campanas para ser fusilados en el mismo lugar donde fueron ajusticiados Maximiliano, Miramón y Mejía.



Ante una ola de criticas por los dichos y hechos de López Obrador, Taibo estalló contra Héctor Aguilar Camín y Enrique Krauze a quienes dijo:



’Sugeriría que se queden en su esquina o que vayan cambiando de país’. Al preguntársele si esto debía ser asumido como un acto de intimidación, Taibo se rio entre dientes, y agregó: ’Es un consejo fraternal’.



El mismo Taibo, en un encuentro de militantes de Morena, pidió a AMLO no arredrarse ante las presiones de grandes empresarios y, si se diera esta circunstancia, expropiarlos.



Así que pues… como dice el dicho: quien se ríe se lleva, ¿no?



Tiempo de lluvias y mole



Todos los chilangos sabemos que en estas fechas patrias y de aluviones, Milpa Alta cobra fuerza al ofrecer en sus restaurantes y comercios el mejor mole del mundo mundial.



En esta ocasión, afirma el alcalde Octavio Rivero, esos moles, todos ricos, estarán a disposición de los visitantes, bajo las más estrictas medidas sanitarias, pero con las mayores calificaciones culinarias. Y en este contexto el mole de San Pedro Actopan es la culminación de lo mejor en sabores.



Con su debido cubrebocas, acérquese usted al lugar y pida enmoladas o mole simple con frijolitos de la olla y arroz. Como en la canción, si no va, no sabrá de lo que se perderá.



