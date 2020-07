Medios de comunicación en crisis financiera en un hito de desaparecer

La mayoría de los medios de comunicación tuvieron que recortar sueldos a periodistas. En los casos más extremos, se cancelaron plazas laborales debido a la pandemia



’Algunos medios de comunicación en México sufrían dificultades económicas antes de la pandemia debido a que el presidente Andrés Manuel López Obrador recortó gastos en publicidad oficial desde su llegada al poder’.





El confinamiento causado por la pandemia del Covid-19 cimbró también a los medios de comunicación del país, obligándolos a recortar sueldos de forma indefinida a su base trabajadora y, en los casos más severos, a recortar miles de plazas laborales.



La crisis que atravesaban periódicos nacionales y locales, así como estaciones de radio y portales web, se agudizó con la emergencia sanitaria en donde Artículo 19 y organizaciones defensoras de la libertad de expresión calculan que poco más de 10 mil periodistas quedaron desempleados en el país.



A días de que se confirmara el primer caso de coronavirus en México, empresas periodísticas de toda la República redujeron salarios a la mayoría de sus reporteros, editores y fotógrafos desde 10% a 20% con la promesa de compensar ese dinero al finalizar la pandemia.



Sin embargo, la cuarentena se ha prologando, por lo que decenas de diarios y corporativos de este rubro decidieron realizar despidos masivos ante la imposibilidad de continuar costeando sueldos.



Estimaciones de sociedad civil y datos preliminares apuntan que 75% de las empresas que se dedican a este rubro en todo el país se vieron fuertemente afectadas por el Covid-19, tras la caída de sus ingresos en publicidad y cancelación de contratos.



Jan Albert Hootsen, representante en México del Comité para la Defensa de los Periodistas, aseguró que los recortes de personal y de sueldos no sólo limitan la cobertura del Covid-19, sino también incrementa el riesgo de las y los periodistas que cubren la pandemia.





Adicional a ello, la Secretaría de Gobernación (Segob), a través del Padrón Nacional de Medios Impresos, endureció los candados de las partidas presupuestales sobre publicidad oficial para los periódicos y revistas.



’La falta de voluntad de las y los funcionarios públicos de diversos niveles de gobierno para hacer llegar información útil a las poblaciones más vulnerables y el recrudecimiento de la polarización son una fórmula fatal para el ejercicio de las libertades democráticas en este contexto’

Artículo 19 México y Centroamérica



A esto se le suma la censura que han impuesto funcionarios de todos los niveles en contra de la prensa.



Desde los inicios del brote, la libertad de expresión se convirtió en una víctima más de la pandemia, según documentó Artículo 19, que en esta semana reveló el número de agresiones a periodistas y la escalada de violencia contra el gremio.



A través de su informe especial C.O.V.I.D. (Coronavirus, opacidad, violencia, impunidad y desinformación), precisa que se registraron 120 agresiones contra la prensa del 12 de marzo al 16 de mayo de 2020, de las cuales 52 (43.3%) ocurrieron durante la cobertura de la pandemia.



’México, Honduras, El Salvador y Guatemala mostraron un preocupante recelo ante el escrutinio público y el reconocimiento del acceso a la información pública, cuestionando un sinnúmero de veces la capacidad de la prensa para hacer su trabajo’, detalló Artículo 19.



Incluso refiere que las autoridades también han aprovechado la crisis como una excusa para agredir a periodistas. El 69.2% de las agresiones durante la cobertura de la pandemia fueron por funcionarios.



¿Qué tanto afecta al periodismo la precarización de los sueldos de reporteros?



— En México, los únicos que ganan son los propietarios de medios; más de 80% de los periodistas que se encuentran bajo un salario, no cuentan con las prestaciones completas. En periódicos regionales, como lo es El Mercurio de Tamaulipas, hay en subcontrato a sus empleados bajo el esquema de sociedad cooperativa y no cuentan con muchos beneficios.



Y aunque muchos medios a nivel nacional se benefician de convenios publicitarios, los reporteros son –casi siempre– los que menos perciben esas ganancias.



Para abonar en esta pandemia, muchos comunicadores decidieron resguardarse; sin embargo, a otros se les exigió trabajo en calle y el resultado es que hasta ahora tenemos más de cinco muertes registradas de compañeros a nivel nacional que, arbitrariamente, fueron enviados a cubrir la noticia, sin tener las medidas de seguridad pertinentes, porque sus medios no los prepararon.



¿Qué tanto bien o mal le hacen los youtubers al periodismo como sucede diario en Palacio

Nacional?



— Diferenciándolos como agentes de la libertad de expresión, esas personas no cuentan con una preparación ética ni conocen los códigos deontológicos del periodismo; mucho menos las leyes, y denostan, criminalizan y golpean a los periodistas en línea que enfrentan diariamente problemas que los youtubers no enfrentan.



Sí se puede informar bajo redes sociales, pero se necesita una profesionalización y se tiene que aclarar, los youtubers no son periodistas y distan mucho de serlo, son agentes de la libertad de expresión, los cuales muchos de ellos ya se encuentran bajo demandas civiles y penales por difamación y propagandismo.



Ahora, hablando del mensaje que ellos hacen, éste es claro: es en apoyo al régimen político actual, lo que nos deja otra respuesta a lo que hacen; son propagandistas, no comunicadores. Nos encontramos en una crisis de credibilidad ante estos fenómenos raros de la comunicación, la cual quiere ser implementada ante una doctrina política.