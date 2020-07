Medios impresos que juegan sucesión

Los medios de comunicación juegan sus propios intereses. Y se entiende: en Guerrero la prensa es marginal y depende de los subsidios oficiales para subsistir. Pero las líneas informativas sirven también, para enviar mensajes políticos concretos. Más aun, cuando sus propietarios son personajes ligados al poder. Hay que sondar algunos.

SILENCIOS Y ATAQUES MEDIÁTICOS. – Por su línea informativa orientada al cuestionamiento de las instituciones y a revelar ciertas verdades incómodas de partidos políticos y actores del poder, dos periódicos han marcado ciertas diferencias respecto de otros rotativos y algunos pasquines: El Sur y La Jornada-Guerrero. Pero en los últimos días han marcado su raya. Se lee así: 1.- Este martes, trabajadores universitarios realizarán una marcha para protestar por el arbitrario y poco claro descuento del ISR a todas las prestaciones. El periódico El Sur apenas le dio cobertura a la demanda de los trabajadores de la rectoría que exigen al rector Javier Saldaña, el oficio donde el SAT y la SHCP le demandan el timbrado de la nómina. Para dicho medio no existe ninguna otra queja en la UAGro, pese a las muchas manifestaciones de inconformidad de cientos de universitarios en las redes sociales. Y el rector ha enmudecido ante las presiones que le han arreciado. Solo han hablado sus testaferros por medio de una desconocida ‘Coordinadora Universitaria Real’, que, a través de un manifiesto publicado en las redes sociales el lunes, dio por suspendida la marcha de este martes «porque no existen las condiciones debido a la pandemia». Desde luego que esa información era falsa. La UAGro es noticia por todos lados. Pero dicho medio no quiere verlas. Menos publicarlas. ¿Será acaso porque su propietario Luis Walton Aburto, aspirante del Morena a la candidatura a gobernador, cambió la línea editorial y pacto acuerdos informativos con el rector? La poca prensa libre en Guerrero, está parando en manos de los barones del dinero. 2.- Los mensajes políticos también alcanzan a La Jornada-Guerrero, un medio impreso cuyos talleres se encuentran en Acapulco, y es propiedad del senador perredista y hoy morenista, Félix Salgado Macedonio. Antes de ser adquirido por dicho personaje, justo meses después de su salida como alcalde de Acapulco, le modificó por completo la línea editorial. Desde luego, cayó en las preferencias de los lectores. Desde esas páginas Félix arenga a sus adversarios políticos. Manda señales muy claras de su propia irritación y descontento político. Lo dejó claro en la edición de ayer lunes 27 de julio. Cabeceó como nota principal: «AMLO intenta regresar a la mentira histórica: normalistas de Ayotzinapa». Agrega dos sumarios perturbadores: «ya basta que el gobierno siembre huesitos, dice la madre de uno de los asesinados». Y el otro: Acusan al gobierno federal de ’sacar cortinas de humo para apaciguar el movimiento’. La lectura es muy clara: el senador Salgado Macedonio evidenció la inminente ruptura política con el presidente AMLO. Porque descalificar desde el propio Morena y a través de su medio de comunicación, una investigación realizada por la Fiscalía General de la República (FGR), que aspira a venderse exitosamente con los padres de familia de los 43 normalistas desaparecidos tras derrumbar «la verdad histórica» de Peña Nieto, revela amplia inconformidad. Descansa ahí un solo indicador: en el Morena y en Palacio Nacional ya le debieron leer la cartilla en el sentido de que no será el agraciado con la candidatura a gobernador por el Morena. Y por esa razón, comenzó a moverse sin ningún tipo de pudor, explotando los programas sociales del gobierno federal y luego levantando denuncias ante la Fepade contra él mismo, el delegado Pablo Amílcar Sandoval. El senador morenista decidió dar la batalla política y dejarse oír, a través de La Jornada-Guerrero. Walton y Félix tienen a dos medios de amplio espectro operando a su favor. ¿Encarecerán la negociación con AMLO y con el Morena si ninguno de los dos llega como candidato a gobernador? ¿Apostarán por proteger a sus aliados —como el rector de la UAGro— asumiendo el costo informativo que ello implica? El reloj tiene mucha cuerda.

HOJEADAS DE PÁGINAS…Mientras que, en la estadística de López Gatell, la pandemia ya rebasó los 44 mil muertos por Covid-19 en todo el país, en Guerrero el gobernador Héctor Astudillo, aspira a pasar del semáforo naranja al verde, pese a eventos como el asalto a la Mega Soriana del pasado fin de semana. Es claro que, con ese relajamiento, la estadística funesta terminará rebasándolo. ¿Es eso lo que realmente quiere?