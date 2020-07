• Sofío Ramírez llega al PRI de Acapulco más rápido que la austeridad al Ayuntamiento de Adela Román



Esta semana Héctor Astudillo Flores elevó la apuesta a quienes aspiran a sucederlo en el cargo. El próximo inquilino de Casa Guerrero tendrá el compromiso moral de rendir cuentas a los ciudadanos respondiendo de frente a los cuestionamientos, como debe ser.

El pasado viernes en un hecho inédito el gobernador encabezó una mesa de trabajo virtual con las comisiones de Gobierno y de Salud del Congreso de Guerrero en la que se había dicho que participarían únicamente los secretarios de Finanzas de su gobierno, Tulio Pérez Calvo, y de Salud, Carlos de la Peña Pintos.

Sin embargo el gobernador no solamente dio un informe inicial sobre el gasto y las acciones derivadas de la emergencia sanitaria por el Covid-19 que ha absorbido 951 millones de pesos, sino que intervino directamente en algunas de las respuestas a las preguntas que los legisladores hicieron a sus funcionarios en el inédito corte de caja.

El diputado Arturo López Sugía de Movimiento Ciudadano destacó al dar su opinión sobre el hecho que ni en los informes de gobierno se había tenido tanta oportunidad de cuestionar, ya que en éstos generalmente cada partido fija postura y al final se designa a un diputado que responde al Ejecutivo el informe.

Pero al parecer este formato menos rígido llega para quedarse. En el gobierno estatal se habla de que fue una especie de ensayo de lo que podrían ser en lo subsecuente los informes de gobierno.

Esperemos que siga el clima de civilidad política que se vivió el viernes y que es resultado de la buena relación que Astudillo tiene con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Mientras tanto ya dijo que no se distraerá en abrir frentes políticos cuando hay una emergencia sanitaria que sigue y que demanda toda la atención de su gobierno.

Austeridad pero de ganas

¿Por qué si la austeridad Republicana es distintivo del presidente Andrés Manuel López Obrador en el Ayuntamiento de Acapulco lleva más de año y medio sin ser firmado el Reglamento de Austeridad y Ahorro presentado en enero de 2019 por el regidor Hugo Hernández?

La propuesta no es de cualquier morenista, es del coordinador de los ediles de Morena y además está alineada con las acciones emprendidas por el presidente de la República y con las tomadas por el jefe político de la mayoría de los regidores de ese partido, Pablo Amilcar Sandoval Ballesteros, cuando presidía la Junta de Coordinación Política en el Congreso de Guerrero.

Se trata además de un Reglamento que ya fue aprobado por unanimidad en el Cabildo en octubre y del que la Comisión de Gobernación que preside la síndica Leticia Castro no ha podido pasar el dictamen a firma durante siete largos meses, mientras el dispendio de recursos en el Ayuntamiento que preside Adela Román Ocampo es notable, y bueno, la propia síndica hasta quería que le alquilaran un helicóptero.

La única austeridad en la comuna porteña es de ganas de gastar menos. Esas sí se las ahorran.

Sofío delegado del PRI en Acapulco

Parafraseando al extinto cantante rupestre Rockdrigo González en el PRI de Acapulco ya cierran puertas y ventanas y esconden a sus hermanas porque la dirigencia estatal que preside Esteban Albarrán acaba de nombrar su delegado en este municipio a Socorro Sofío Ramírez, quien hace un par de años enfrentó acusaciones de acoso sexual en el estado de Chihuahua cuando lo mandaron de delegado a ese estado.

Parte de sus funciones es dirigir los trabajos de la renovación del comité municipal, para lo cual el órgano auxiliar que preside Heriberto Huicochea Vázquez por designación de la Comisión Nacional de Procesos Internos va a designar a principios de esta semana va a nombrar a la persona que auxiliará en lo local esa tarea.

La designación no es bien vista por los priístas ’de hueso colorado’ a los que todavía no les cuadra que el corazón del político cercano al ex gobernador Ángel Aguirre Rivero haya tenido feedback del amarillo al tricolor con cargos que a muchos leales jamás les han ofrecido la oportunidad.

Esto independientemente de la acusación por acoso en un documento que en 2018 desmintió y calificó de ’falso, grotesco y absurdo’, porque si bien ya no se supo que haya presentado denuncia por el infundio, tampoco quienes lo señalaban procedieron penalmente, y bueno, si han hablado de Justin Bieber… que no dirán de Sofío.