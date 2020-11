Meduza y Dermot Kennedy lanzan su nuevo sencillo ’Paradise’

El trío de productores italianos, multi-platino y mundialmente reconocidos, Meduza han unido fuerzas con la estrella irlandesa Dermot Kennedy en su nuevo sencillo ’Paradise’ disponible ya en plataformas digitales.



Una canción positive y emocional, ’Paradise’ combina la inigualable capacidad de producción de Meduza para crear atractivas canciones para radio sin dejar de aprovechar la energía de la música house; con la poderosa y reconocible voz de Dermot Kennedy, una combinación que está destinada a colocarse en las listas de popularidad alrededor del mundo.



’Paradise’ marca el segundo sencillo de Meduza en esta nueva década, tras haber lanzado ’Born To Love’ con la artista británica SHELLS, la cual suma 32 millones de streams en Spotify. Por su parte el reciente más sencillo de Dermot, ’Giants’ se encuentra actualmente en el #2 de los charts de Irlanda, mientras que en el Reino Unido se encuentra en el #10.



Meduza explotó a la escena musical el año pasado con su hit global ’Piece of Your Heart (ft. Goodboys)’, un hit global que ya cuenta con más de mil millones de streams desde su lanzamiento y que obtuvo una nominación al Grammy. El track ha sido certificado Diamante, multi-platino y oro en mundo entero.



Su siguiente canción, ’Lose Control’, una colaboración con la cantante británica Becky Hill y Goodboys, fue igual de exitosa, alcanzando certificaciones platino, colocándose en la posición #11 del chart en Reino Unido y juntando millones de streams.



Por su parte, Dermot Kennedy, originario de Dublín, se abrió paso por primera vez en 2018 con su sencillo ’Power Over Me’ el cual fue certificado platino en Irlanda y Oro en Reino Unido, y desde entonces ya cuenta con más de 200 millones de streams en Spotify. El siguiente año, lanzó su álbum debut ’Without Fear’, el cual logró colocarse en el #1 de ventas en Reino Unido e Irlanda, mientras que The Guardian lo aclamó, mencionando que ’usa su corazón para crear un poderoso efecto’. Dermot ha acumulado más de 1.5 mil millones de streams entre todas las plataformas, y ahora hace su primera colaboración con los titanes de la música dance.



Una colaboración entre dos actos que están conquistando al mundo, ’Paradise’ es el remedio para encontrar confort en estos tiempos tan complicados.