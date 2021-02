Mega apagón en el norte de México; ve estados afectados

El norte de México, en combinación con los efectos de un ambiente gélido, registró un mega apagón en varios estados del país, lo que terminó generando múltiples fallas en el servicio de electricidad, así lo dio a conocer el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE).



¿Qué estados sufrieron el mega apagón en México?

De acuerdo con el CENACE, estados como Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Durango, Sinaloa y Sonora fueron las regiones de México que sufrieron el mega apagón de este lunes, en parte por los efectos climatológicos, por lo que además se hizo un llamado a la ciudadanía en general:



’#CENACEInforma Ante los efectos del Frente Frío No. 35 y en relación al Estado Operativo de Alerta declarado el pasado sábado 13 de febrero de 2021, así como la falta de suministro de gas natural, el CENACE solicita a la población en general de los estados del Norte del país (en particular de Nuevo León, Tamaulipas y Chihuahua) su apoyo para reducir el uso y consumo de la energía eléctrica no prioritaria durante las próximas horas, ya que este evento climatológico requiere que se salvaguarde la infraestructura del Sistema Eléctrico Nacional.’



CENACE.

De esta manera, con ayuda de todos los usuarios, o los que aún no son víctimas del mega apagón, se busca minimizar los riesgos de interrupciones o daños mayores, esto haciendo de uso eficiente de luz y utilizarla en el mínimo para que se pueda restablecer de forma más rápida a los que se vieron afectados.



¿Qué otras implicaciones hubo en el mega apagón?



Se pide hacer un consumo de luz eficiente y al mínimo, a quienes no hayan sufrido el mega apagón en el norte de México. Foto: Cuartoscuro/Archivo

Otra de las explicaciones, de la CENACE, señalan que un desbalance entre la carga fue parte de los inconvenientes por los que se produjo el mega apagón:





’#CENACEInforma Debido a un alto flujo de energía eléctrica entre las regiones del sur y norte del país, ocasionado por las salidas de centrales eléctricas de generación por la falta de gas natural y la pérdida de algunos elementos de la Red Nacional de Transmisión a las 7:48 horas se presentó un desbalance entre la carga y la generación en el norte y noreste del país afectando aproximadamente 6950 MW de carga. Por lo que, el @CenaceMexico se encuentra instrumentando el restablecimiento.’



CENACE.

Tras mega apagón, se restablece 70% de suministro de luz

A las 13:30 horas de este lunes, el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) informó que el restablecimiento va poco a poco, pero ya se ha recuperado un 70% de la carga afectada, por lo que se espera que el servicio eléctrico vaya restableciéndose al 100% en cuestión de horas, a todas las personas que se quedaron sin luz.



¿Qué dijo la CFE por el apagón en México?

Debido al inesperado apagón que afectó al norte de México, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) señaló que las bajas temperaturas en Estados Unidos provocaron la falta de luz en los hogares:



’Ante el recrudecimiento de las temperaturas extremas en los Estados Unidos y particularmente en Texas, donde una parte de la población no cuenta hoy (lunes) con electricidad, comenzaron hoy cortes significativos de suministro de gas por congelamiento de ductos, en la zona norte del país que afectaría centrales de generación con gas en Sinaloa, Sonora, Durango, Chihuahua, Saltillo y Nuevo León. Con sus reservas de gas, la CFE se encuentra inyectando gas a centrales estratégicas de soporte en Chihuahua y Nuevo León para evitar mayores afectaciones.’



CFE.



¿A quiénes ya les regresó la luz?

Por ejemplo, luego de más de tres horas del apagón en México, por lo menos seis municipios de Chihuahua, incluyendo la capital, tuvieron el regreso de la luz. Por lo que de esta forma, el resto de los usuarios afectados en otras regiones o estados, verán que conforme pase el día, el servicio de electricidad debería ir volviendo a sus hogares y negocios.



Ante el mega apagón en el norte de México, la autoridad agradece el apoyo y comprensión de toda la ciudadanía ante esta contingencia; por lo que, seguirá informando al respecto, en cuanto haya otros avances en el tema.



Clima gélido ¿Cómo lo han padecido estados del norte?

Fuertes nevadas se registraron en diversas entidades del país que cubrieron de blanco las ciudades, provocando un clima peculiar en los estados, el cual ha generado problemas de electricidad, principalmente en el norte del país.



Tal es el caso de Ciudad Juárez, Chihuahua, en donde la nieve registró un acumulamiento de hasta 4 centímetros; así como una temperatura máxima de 7 grados centígrados y mínima de -8 durante la noche.



En Nuevo León, comenzó a registrarse la caída de nieve, agua nieve y frío en las zonas altas del área metropolitana de Monterrey, además de municipios cercanos a la sierra madre en el estado.



En el municipio de Juárez, Chihuahua, autoridades de Protección Civil activaron Alerta Naranja por las temperaturas gélidas y llamaron a la ciudadanía a extremar precauciones.



En Saltillo, Coahuila, la novena tormenta invernal de la temporada, generó una nevada en el municipio de Múzquiz.



De acuerdo con las autoridades, se registraron temperaturas mínimas en México durante este 14 de febrero, de -15 a -10°C con heladas en zonas montañosas de Chihuahua, Durango y Coahuila. Y de -10 a -5°C con heladas en Sonora, Zacatecas y Aguascalientes.



Según el reporte, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indicó que el clima adverso y de bajas temperaturas, con nevadas, se mantuvo durante el fin de semana en las sierras de Sonora, Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.