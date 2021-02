Megaaaaaaapagón

Bien claro lo dijo el gobernador del Banco de México y ex secretario de Hacienda, Agustín Cartens: si Estados Unidos tiene catarro, a México le da pulmonía.



No fue necesario ir muy lejos para comprobar su dicho: La reciente nevada en Texas, al sur de Estados Unidos, cerró el paso al gas natural y, por consiguiente, en casi todo México ’se hizo la noche’.



Los cortes de energía eléctrica, mejor conocidos como ’apagones’ seregistraron en 26 de 32 entidades.



Un reporte signado por la CFE a la letra dice: ’Hacia las 19:00 horas (del martes 16) 3.2 millones de usuarios de 26 estados del país se encontraban sin suministro eléctrico’.



El aaaaapagón de la semana anterior es el segundo en los últimos dos meses.



Deje le cuento: Según lo informado, las pérdidas económicas son incalculables.



Los aaaapagones, por falta de gas natural proveniente de Texas han dejado, sin electricidad, a millones de industrias, oficinas y familias, tanto en México como en Estados Unidos.



A principios de febrero, entidades fronterizas como Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas y Chihuahua se quedaron sin electricidad durante varias horas.



Con mucho, los más afectados fueron Tamaulipas y Chihuahua.



En el centro y oeste del país, el daño se reportó desde Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Zacatecas y, por supuesto, el Estado de México.



Es previsible que nuevos corte de electricidad afecten doblemente a la península de Yucatán y, de nueva cuenta, al Bajío.



La capital del país (CDMX), gobernada por morena, no vio afectado su sistema eléctrico.



La falta de electricidad ’enloqueció’ la red de semáforos de las grandes ciudades, alteró la vida hospitalaria al dañar, en plena pandemia, concentradores de oxigeno o mantener en vilo al personal médico y de enfermería.



Dejó, además, pérdidas millonarias a la pequeña y mediana industria pero sobre todo, a las familias en general.



El presidente Andrés Manuel López Obrador asegura que los apagones terminarán este fin de semana, para él, la culpa de lo sucedido es de los gobiernos del PRI y del PAN.



¿Enfermará México de pulmonía antes de los comicios del 6 de junio de 2021?



