Megaproyectos de AMLO destruyen pueblos indígenas

• Oaxaqueños llaman a la resistencia.



• Inicia Jornada Global contra los programas de 4T



Insistentemente, desde mucho antes que el Presidente Andrés Manuel López Obrador lanzará y realizará sus encuestas de aprobación de tres de sus cinco Megaproyectos, organizaciones campesinas, indígenas, afromexicanas, activistas, colectivos e, inclusive intelectuales y periodistas, alertaron que estas obras solo traerán desgracia a los pueblos indígenas y a las comunidades originarias, además de riesgos a las formas de vida popular y violencia ejercida tanto por particulares como por el propio Gobierno de la Cuarta Transformación (4T).



El Tren Maya, el Corredor del Istmo de Tehuantepec y los gasoductos del Proyecto Integral Morelos (PIM), implican expropiación y devastación de territorios, violaciones a la autonomía de las comunidades originarias y hoy en día, los pueblos están amenazados por ser los dueños de las grandes reservas naturales del país.



La Asamblea Oaxaqueña en Defensa de la Tierra y el Territorio, recriminó al Presidente López Obrador mediante un pocesionamiento que hizo público y en el cual enfatiza: ’Vemos que se apresta por enésima vez a promocionar sus megaproyectos, a inaugurar su otro tren, a vendernos su cuarta transformación. Recordamos que somos los pueblos indígenas quienes históricamente desde hace mas de 500 años hemos puesto los muertos, somos quienes hemos sufrido y padecido las transformaciones que el Estado impone’.



En tanto, Redes de Rebeldía y Resistencia, Colectivos, Organizaciones e Individuos adherentes a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona, anunciaron que llevarán a cabo una Jornada Global contra los Megaproyectos (de AMLO) a desarrollarse del 2 al 9 de agosto y que se aprovechará para rendir un homenaje al luchador social Samir Flores Soberanes, quien cumplirá 38 años, pero la vida le fue arrebatada por el mal gobierno y sus cómplices, dueños del poder y del dinero.

’Su delito, luchar por la tierra, el territorio y oponerse al despojo’, se destaca en el cartel promocional.



Se señala en la convocatoria: ’Llamamos a que a estas jornadas de lucha contra los megaproyectos, se sumen todos y todas, con foros, cantos, carteles, fotos, videos y todo lo que esté en su creatividad para visibilizar los megaproyectos que están con la humanidad y el territorio, téngalo por seguro, ningún esfuerzo y ninguna acción es pequeña pues todo suma y todo cuenta’. Adherentes a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona, denunciaron que ’El desarrollo capitalista es el despojo de los pueblos’ y que ’Desarrollo con gorgojo es despojo’.



Y, con relación al luchador social Samir Flores Soberanes, públicamente denunció Teresa Castellanos, integrante del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua (FPDTA) que, López Obrador no sólo ’amañó’ la consulta pública sino que los activistas están padeciendo lo mismo que le sucedió a Samir, quien el 20 de febrero de 2019, fue asesinado a balazos afuera de su casa en el poblado de Amilcingo, Morelos. Se oponía al Proyecto Integral Morelos.



Lamento la activista que este gobierno les está dejando el país a los grandes empresarios mientras que, a los pueblos indígenas los despojan de lo único que tienen.



También en su oportunidad, difundido en varios medios informativos nacionales, Bettina Cruz, de la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIITDTT), afirmó que el neoliberalismo sigue vigente con la 4T. Dijo que aunque el Presidente diga que el neoliberalismo ya se acabó, en la realidad existe despojo por parte de los ’poderes del capitalismo’.



Además, recordó que uno de los ’sueños’ más viejos de los potentados y de quienes se han ostentado como dueños del país, entre ellos políticos y empresarios, ha sido el Corredor Transísmico.



Lamentó que este proyecto viene a quitarles todo lo que tienen y advirtió que el PIM no sólo afectará a Oaxaca y Veracruz, sino que también tendrá consecuencias muy fuertes en Chiapas y Tabasco.



Posicionamiento de Asamblea Oaxaqueña vs AMLO



En un escrito, la Asamblea Oaxaqueña en Defensa de la Tierra y el Territorio, en ocasión de la visita que hiciera a esta entidad (25 de julio de 2020) el Presidente López Obrador, y que difundiera vía facebook y whatsapp el Colectivo Aequus, que encabeza Víctor Caballero, se destaca: ’Estamos en medio de tiempos crueles, en mitad de una crisis sanitaria, justo en el pico de la pandemia, con el sistema de salud saqueado por gobiernos de todos los partidos, que han hecho negocio a costa de la salud de todas y de todos, acosta de nuestras vidas’.



Agrega: ’Hoy, la gente en Oaxaca está muriendo en sus casas pues no hay ni hospitales ni medicinas. Viene usted señor presidente a nuestra casa, justo cuando más mujeres son asesinadas por el hecho de ser mujeres en el estado y en el país, justo cuando la violencia criminal se ensaña con los oaxaqueños; violencia criminal organizada al amparo del Estado mexicano en complicidad con las empresas transnacionales. Vemos que se apresta por enésima vez a promocionar sus megaproyectos, a inaugurar su otro tren, a vendernos su cuarta transformación’, se puntualiza.



Recuerda que a lo largo de nuestra historia, los gobiernos liberales y neoliberales han sentado las bases del modelo de despojo, han establecido un régimen que favorece la propiedad privada, incluso traicionando la premisa de la Revolución Mexicana, la tierra es de quien la trabaja, plasmada en el artículo 27 de la Carta Magna, traicionada en 1992 por Carlos Salinas.



Lamenta que se despoja a los pueblos indígenas de sus tierras y desconocen sus formas de organización social y política. ’Hoy, el Estado pretende lo mismo que ayer, el representante de la Cuarta Transformación viene a tierras indígenas con intención de favorecer los intereses de las empresas transnacionales, aliadas con el crimen organizado y un montón de políticos corruptos y vendepatrias.



’Son los continuadores del despojo, del saqueo. Son los mismos mafiosos de ayer quienes hoy se frotan las manos con los jugosos contratos que la 4T les está dando. Con bombo y platillo pretenden en el Istmo de México, en su delgada cintura, construir una barrera de contención de la migración a Estados Unidos, pretenden construir trenes, crear minas y establecer parques industriales y maquiladoras contaminantes que solo generan trabajo esclavo’, reprocha.



También, en el documento, se explica que las obras del tren (en el Istmo) están arrancando, violando los derechos de los pueblos indígenas, de la tierra y la naturaleza con consultas simuladas y amañadas. ’El desarrollo que anuncia el gobierno no es el hoy ni el mañana que queremos; entendemos que uno de los efectos colaterales que están en tus planes es la destrucción de nuestras culturas ancestrales, el etnocidio nuestro, y la destrucción de los ecosistemas en nuestros territorios; lo único que le importa a este sistema voraz es la ganancia’, recrimina.



Y, remata: ’Las nuevas políticas del gobierno de supuesto nacionalismo llegaron tarde, la pandemia evidenció el colapso del sistema. La naturaleza nos reclama la vida. La comunidad, la colectividad, el apoyo mutuo, la mano vuelta, el tequio, la solidaridad real, son las formas que nos sacarán adelante, son nuestra esperanza. Nuestros conocimientos ancestrales nos van a salvar.



’Este suelo son tierras comunales y ejidales que han sido arrebatadas mediante triquiñuelas jurídicas a las comunidades indígenas y eso lastima profundamente, es una muestra del racismo hacia nosotros mismos. A quienes defienden la tierra el nuevo gobierno los has calificado de radicales de izquierda, sus palabras tienen consecuencias, por eso, decimos, Samir Vive’.



Más adelante, la Asamblea oaxaqueña reclama que si permitiéramos que a los poderosos del mundo se les abra la puerta al Istmo de Tehuantepec, no habría poder humano que los hiciera retroceder en sus intenciones de dominio.



Cuestiona: ’¿Para eso se reunió el representante de la Cuarta Transformación con (Donald) Trump (presidente de Estados Unidos de Norteamérica) y los poderosos de siempre?’



Pregunta: ’Al presidente (Benito) Juárez, se le ha cuestionado históricamente a causa del tratado Mac Lane-Ocampo, resistiendo a la tentación de entregar el Istmo de Tehuantepec al Imperio; sin embargo, señor Andrés Manuel López Obrador, si en su gobierno esto sucede, seguro que la historia lo juzgará.



’Nosotras y nosotros, que amamos a esta tierra que nos dejaron nuestros antepasados, llamamos a la Resistencia. Desde la Oaxaca Rebelde. Asamblea Oaxaqueña en Defensa de la Tierra y el Territorio’.



Cabe señalar que el Corredor Transísmico, el Tren Maya, dos nuevas refinerías (entre ellas Dos Bocas) y el tren México-Querétaro, son los cinco proyectos que se anunciaron en el plan de infraestructura 2018-2024, de acuerdo con documentos de la campaña del entonces virtual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, y parte de su equipo. Hoy, al parecer, se agrega el aeropuerto de Santa Lucia.