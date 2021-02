Meghan Markle y Enrique de Inglaterra esperan su segundo hijo

La noticia llega después de que la duquesa de Sussex desvelara que sufrió un aborto espontáneo el pasado mes de julio

Los duques de Sussex esperan su segundo hijo. Meghan Markle y Enrique de Inglaterra anunciaron la noticia de su embarazo con una foto en blanco y negro que fue tomada con el iPad de su amiga y fotógrafa Misan Harriman. En la imagen un sonriente y descalzo príncipe mira a Meghan que se acaricia su tripa. El bebé será el hermano menor del hijo de la pareja, Archie Harrison, quien cumplirá 2 años el 6 de mayo y el décimo bisnieto de Isabel II.



La feliz noticia, que compartieron no por casualidad el día de San Valentín, llega después de que Meghan, de 39 años, revelara que sufrió un aborto espontáneo en julio pasado.



’Era una mañana de julio que comenzaba como cualquier otro día: prepara el desayuno, da de comer a los perros, tómate las vitaminas, encuentra ese calcetín perdido. Me hice una coleta antes de sacar a mi hijo de su cuna. Después de cambiarle el pañal, sentí un fuerte calambre. Me dejé caer al suelo con él entre mis brazos, tarareando una canción de cuna para mantenernos a ambos tranquilos. La alegre melodía contrastaba con mi sensación de que algo no estaba bien. Sabía, mientras abrazaba a mi primogénito, que estaba perdiendo al segundo’, publicó Markle el pasado 25 de noviembre.



Un suceso hasta entonces desconocido que ella quiso hacer público de esta manera tan inusual en un miembro de la familia real británica, algo que prueba que su vida y la de su marido, el príncipe Enrique de Inglaterra, se rigen por normas muy alejadas a las de palacio desde que el pasado enero se instalaron en Estados Unidos.



Meghan Markle y Enrique de Inglaterra, de 36 años, renunciaron oficialmente a su papel como miembros de la familia real británica el año pasado. Ahora viven instalados en la localidad de Montecito, California, donde están desarrollando una vida apartada de los clichés de palacio y dedicados a su nueva fundación Archewell. También han firmado un contrato con Netflix y con una agencia de representación que gestiona sus comparecencias en actos o conferencias.



La noticia del embarazo llega poco después de que Markle haya ganado el juicio que interpuso a Associated Newspapers por intromisión en su intimidad al publicar una carta que envió a su padre y dentro la batalla que mantiene con los tabloides británicos.



El príncipe Enrique desveló que querían ser padres de dos niños. Lo hizo poco después del nacimiento del primero.



Enrique estuvo presente en el parto de Archie que nació en Londres. ’Estoy muy contento de anunciar el nacimiento de nuestro hijo, que ha sido un niño y ha nacido esta mañana, un niño muy sano’, dijo el príncipe en una breve comparecencia ante las cámaras. ’La madre y el niño se encuentran increíblemente bien. Ha sido la experiencia más increíble que jamás habría podido imaginar’, explicó con una gran sonrisa el hijo pequeño de Diana y Carlos de Inglaterra.



’Estoy muy agradecido por todos los mensajes de cariño que he recibido, han sido increíbles’, añadió ante las cámaras. El pequeño lleva una vida muy discreta en Estados Unidos, donde ha pasado gran parte de su vida. Desde que llegó allí casi no hay fotos de él. La última data de la pasada Navidad. Se esperaba que en primavera los duques viajaran a Londres con el pequeño. La noticia del embarazo de Markle cambia los planes y todo indica que el príncipe lo hará en solitario.