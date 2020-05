Mejor el optimismo que el derrotismo

La pandemia provocada por el Convid19, ha provocado, suponemos que en todos los países del orbe, dos escenarios opuestos; en nuestro país por desgracia la división es brutal, puesto que al optimismo basado en la ciencia para superar el flagelo con menores víctimas posibles, se opone al criminal del derrotismo artificioso que desea el mayor desastre para México, exclusivamente por lamentables y aviesos intereses políticos, no exentos de una gran dosis de odio discriminatorio y racial.



No estamos hablando de memoria, revisemos algunos artículos, columnas, redes sociales y grupos de WhatsApp y lo comprobaremos con toda facilidad.



Mientras todo un gran equipo de científicos de todas las disciplinas que convergen en el gran problema sanitario, luchan todos los días, segundo a segundo, para contrarrestar el virus que no inventó México y mucho menos su gobierno, otros claman, desean el desastre con un solo propósito avieso: sacar de la Presidencia a Andrés Manuel López Obrador.



No bastan las opiniones ponderadas que les hacen saber que los puestos de elección popular, como el de la Presidencia de la República, no son renunciables.



Han llegado al absurdo de crear un grupo de WhatsApp, para exigir, según estos ilusos, la expulsión de López Obrador de la máxima magistratura del país.



Si tanto les interesa, porque no se esperan a la jornada de votación para la Revocación de Mandato, una cosa es hacer proselitismo para una causa, aunque sea innoble, y otra absurda, el deseo inmediato y enfermizo por antagonismos ancestrales.



Hace unos días, el presidente Andrés Manuel López Obrador, con optimismo, dijo que el país ya está viendo ’el final del túnel’ de la problemática implantada por el COVID-19 en México.



Claro, no sin antes insistir, que ’hay que hacer caso de todas las recomendaciones sanitarias’ y, optimista asegurar, ’que sí hay futuro, ya estamos viendo la luz a la salida del túnel’.



En efecto, estamos en los días del pico máximo de contagios del coronavirus, según informó el subsecretario del ramo, Hugo López-Gatell, aparte de las acciones implementadas por el Gobierno, agregó, el civismo de la sociedad mexicana ha sido fundamental para enfrentarnos al flagelo.



En fin, nos quedamos con la futura luz al final de túnel que auguran las autoridades sanitarias, es más, nos quedamos con ese optimismo, desechamos a los agoreros interesados del desastre. Mejor el optimismo franco que el derrotismo criminal e interesado.



