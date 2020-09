Mejora Concejo de Pachuca condiciones leoninas dejadas por Eleazar y Yoli, dicen

El pasado fin de semana, el Concejo Municipal Interino de Pachuca, a cargo de Tania Meza Escorza, modificó las condiciones de operación con la concesionaria de los parquímetros Comuni Park S.A. de C.V. aplazando el aumento de tarifas para el mes de abril.



En junio la ex alcaldesa de Pachuca, Yolanda Tellería, acordó con la empresa que la cláusula octava del convenio obligaba al municipio a incrementar el cobro a partir del 1 de octubre del 2020, manejándose así cada dos años el aumento de dos pesos a las tarifas de cobro aplicadas por el concesionario de conformidad con lo dispuesto. Aplicaría el aumento aún cuando el país presentaba una una parálisis económica por la contingencia sanitaria por Covid.



Sin embargo el Concejo municipal realizaron la modificación de dos cláusulas del acuerdo, destacando que, dado que los contratos firmados por las dos administraciones anteriores comprometieron un total de dos mil 500 cajones de estacionamiento efectivos de pago, el Concejo Municipal acordó con la empresa que cuando se alcanzara ese número de cajones, el municipio obtendrá una ganancia del 45 por ciento, que representa, 5 por ciento más del pactado en el convenio modificatorio anterior.



Asimismo, fue diferido se echó reversa al incremento de dos pesos por hora en el cobro de estacionamiento por parquímetros, consiguiendo que dicho cobro se pospusiera para el 1 de abril de 2021, cuando el control de la pandemia por Covid 19 permita la reactivación económica.



Por último, el comunicado de la administración municipal interina señala que también se incrementó el porcentaje de ganancia respecto al cobro de multas. Anteriormente, se pagaba a Comuni Park S.A. de C.V. el 60 por ciento del cobro de cada multa, porcentaje que ahora se destinará al municipio



Aunque aseguraron que estaban "atados de manos" para pelear jurídicamente el contrato anterior, uno de los candidatos a la alcaldía municipal aseguró que había vacíos legales y que podía darle marcha atrás.



También, se había comunicado que hasta que no se regresara a semáforo verde, no se cobrarían parquímetros; sin embargo, los concejales decidieron que se cobrara incluso en semáforo naranja.



El costo del parquímetro por una hora actualmente es de 8 pesos y a partir de abril subirá a 10 pesos, lo que representaría para una jornada de 8 horas de trabajo 64 pesos y desde de abril 80 pesos, teniendo en cuenta que el salario mínimo es de 123.22 pesos diarios. Con información de QUADRATÍN