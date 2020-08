Mejora la Calidad del aire en el Valle de Toluca durante contingencia por COVID-19

Reducen emisiones de contaminantes atmosféricos primarios y secundarios durante confinamiento.

• Enfocan estudio de la calidad del aire en las concentraciones de partículas suspendidas fracción respirable PM10 y PM2.5, así como en el ozono.



Toluca, Estado de México, 6 de agosto de 2020. Durante la emergencia sanitaria por el COVID-19 las concentraciones de los principales contaminantes atmosféricos disminuyeron sustancialmente en la Zona Metropolitana del Valle de Toluca (ZMVT).



La Secretaria de Medio Ambiente estatal, junto con el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), y la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), evaluó las concentraciones de contaminantes atmosféricos registrados por la Red Automática de Monitoreo Atmosférico (RAMA) de la ZMVT.



Se analizaron las tendencias de concentraciones de los principales contaminantes criterio-atmosféricos, de marzo a mayo de los años 2019 y 2020, para establecer las diferencias en superficie, fortaleciendo los resultados con imágenes satelitales que muestran la distribución de las columnas de dióxido de nitrógeno (NO2) y del formaldehido (HCHO).



El estudio se enfoca en las concentraciones de partículas suspendidas fracción respirable PM10 y PM2.5, así como en el ozono, por ser los contaminantes de mayor abundancia en la zona y que rebasan con frecuencia los límites establecidos.



Otros contaminantes, como el monóxido de carbono (CO), dióxido de nitrógeno (NO2) y dióxido de azufre (SO2), registraron valores muy por debajo de lo establecido por las normas.



Los resultados muestran una reducción en las concentraciones de contaminantes en superficie de hasta 35 por ciento, en promedio, durante el periodo de marzo a mayo del 2020, en comparación al mismo lapso del 2019.



En este periodo, se observó que las concentraciones de ozono se redujeron en todas sus estaciones, con un porcentaje máximo del 20 por ciento, donde la región del centro de Toluca presenta la mayor diferencia.



Respecto a las partículas contaminantes PM10, de marzo a mayo de 2019, las estaciones reportaron que se rebasó el límite normado (75 µg/m3), mientras que las estaciones de Oxtotitlán y San Cristóbal Huichochitlán registraron las mayores concentraciones.



En contraste, este año se aprecia una reducción máxima de 37 por ciento en las concentraciones, así como las ocasiones en las cuales se rebasa el límite máximo normado.



En el caso de las partículas contaminantes PM2.5, durante 2019 las estaciones Metepec, Oxtotitlán y San Cristóbal Huichochitlán son las que presentan la mayor concentración y número de ocasiones en que se rebasa la norma (45 µg/m3).



Para el año en curso se determinó una reducción máxima 32 por ciento en las concentraciones y, en su mayoría, no rebasan la norma, excepto la estación San Mateo Atenco que en marzo registró valores superiores a la norma.



A través del instrumento de percepción remota TROPOMI, a bordo de la plataforma satelital Sentinel-5P, se utilizaron imágenes generadas para identificar las áreas con presencia de dióxido de nitrógeno (NO2) y del formaldehido (HCHO), como una manera de evaluar las emisiones de compuestos orgánicos volátiles (COVs), que son importantes precursores de ozono.



De lo anterior, se observó una reducción en las áreas dentro de la ZMVT con respecto al mismo periodo del 2019. Para el NO2 durante el periodo de marzo-mayo de 2019, se estimó un área de 716 km2 en contraste a los 394 km2 para el 2020, con una reducción aproximada del 45 por ciento.



Respecto a la columna de NO2, relacionada en su mayoría con la actividad vehicular, la reducción en promedio durante los dos meses es de entre 30 al 34 por ciento.



En el caso del HCHO se calculó un área de 97 km2 en el 2019 y de 54 km2 en el 2020, que representa una disminución del 44.3 por ciento.



El HCHO, relacionado con emisiones evaporativas por fuentes de área y vehiculares, se observó de abril a mayo de 2019, una reducción promedio entre el 15 y 20 por ciento, en comparación con el mismo periodo del 2020 en la ZMVT; con ligeros incrementos en Villa Cuauhtémoc, y en la zona de Metepec.



Los porcentajes de reducción obtenidos por el análisis permiten comprobar que la formación de ozono durante este periodo se limitó por la reducción de la movilidad.



Por otra parte, con la ayuda de imágenes satelitales, generadas por el Visible Infrared Imaging Radiometer Suite (VIIRS) del satélite SUMO-NPP, se vieron incendios forestales y quemas agrícolas, en zonas colindantes con los estados de Morelos, Guerrero y Michoacán; los de mayor importancia se ubicaron en la zona baja del Nevado de Toluca, Santiago Tianguistenco, San Mateo Atenco y Xonacatlán.



A pesar de la presencia de incendios forestales, sus valores llegaron a impactar en la ZMVT, en cambio, las quemas agrícolas en la zona sur y oriente repercutieron en la zona centro y norte de la referida zona metropolitana.



Los resultados de esta evaluación permitieron conocer cuáles son los máximos de reducción de las concentraciones que se pueden alcanzar cuando las principales fuentes de emisión disminuyen.



Además, se abre la posibilidad para que en estudios futuros se analice con mayor detalle la identificación de fuentes que mostraron una reducción de sus emisiones y fortalecer las acciones del Programa para Mejorar la Calidad del Aire (ProAire 2018-2030).