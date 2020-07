Mejora Tomás Hernández las vialidades en la zona rural de San Marcos

Con el firme objetivo de garantizar una mejor vialidad en zonas rurales, el Alcalde Tomás Hernández Palma, inauguró el puente vehicular en la localidad de Chacalapa del Pacifico; obra que garantiza que las familias que ahí habitan no se queden incomunicadas durante el presente temporal de lluvias.



Habitantes señalaron, que ha sido una obra muy solicitada por toda la comunidad, ya que en cuanto crece el arroyo quedan incomunicados.



’Damos las gracias a nuestro amigo, el señor Tomás; ha cumplido con el pueblo de Chacalapa del Pacifico, nuestra comunidad necesitaba el puente, cuando llueve quedábamos a la voluntad de Dios, si era una emergencia sobre todo de salud no había como llegar al hospital y recibir atención médica, hoy ya estamos seguros que si hay lluvia vamos a poder pasar; en verdad nos sentimos contentos y agradecidos, esta obra fue un compromiso que hizo con la gente en su campaña para ser Presidente Municipal, le dimos la confianza y los resultados son muy buenos, no nos equivocamos y esperamos que sigan las obras en bien de la comunidad’ dijo el comisario Julio Cesar Cortes.



En su intervención, Tomás Hernández Palma, informo que para su gobierno es prioridad mejorar las vías de comunicación, que garantice transitar con seguridad y con esto facilitar las actividades diarias.



’Para este gobierno es prioridad mejorar las vialidades, hoy al igual que ustedes estoy complacido con la construcción del puente que tanta falta hacía en la comunidad, gracias a todos por su confianza, por su palabra de aliento, que me comprometen a seguir trabajando para que más obras lleguen a la localidad de Chacalapa’, dijo.



Para finalizar, Hernández Palma, en compañía de su esposa la señora María del Socorro Hernández Ramírez, Ediles y habitantes Chacalapa, realizaron un recorrido por la obra e inauguraron formalmente el puente vehicular.