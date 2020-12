Mejorar el campo, la pesca y la ganadería, primordial para Adahan Casas

El diputado Adhan Casas Rivas, continua con paso firme visitando los diferentes municipios de Nayarit. para tener un encuentro directo con los diferentes sectores y escuchar de viva voz, cual es la problemática por la que están atravesando, pero, sobre todo, para iniciar proyectos productivos y esquemas de comercialización que les genere mejores ingresos y calidad de vida.



Desde que tomó protesta como legislador, hasta la fecha, Adahan Casas, ha demostrado que es un hombre comprometido con los nayaritas, porque siempre apoya a todos los ciudadanos sin ver colores, partidos o religión.



Porque como padre de familia y como ex- alcalde, ha tenido la oportunidad de ver de cerca cuales son las necesidades que a diario se enfrentan los ciudadanos, es por eso que cada vez que recurren a su persona, trata de apoyarlos y sobre todo buscar una solución a sus peticiones.



Por ese motivo. no resulta extraño verlo visitar los municipios de la entidad, y dejar en cada uno de ellos una huella de lo que puede hacer por los ciudadanos.



Prueba de ello es que el pasado lunes estuvo en Rosamorada. donde se reunió con cooperativistas acuícolas y productores de jícama, quienes invitaron al diputado Casas, porque están muy interesados en aprovechar su experiencia y conocimientos en la materia.



Justamente, en su Tercer Informe Legislativo y de Labores, Adahan Casas afirmó "siempre he creído que en el turismo o el campo, la pesca y la ganadería, ahí está la verdadera plataforma para el desarrollo de Nayarit, por eso me he permitido respaldar con maquinaria en la rehabilitación de caminos saca cosechas, construcción de jagueyes y en el desazolve de los canales de riego".

Así mismo señaló: "no bajaremos la guardia hasta que consigamos un Nayarit próspero y competitivo y generador de riqueza para el bienestar de los Nayaritas".