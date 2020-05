Mejorar estrategia educativa demanda Movimiento Ciudadano

Mejorar estrategia educativa del programa ’Aprende en Casa’, demanda MC.



El proyecto puso en evidencia las desigualdades sociales de cientos de familias mexicanas que no tienen acceso a medios digitales: Enríquez Herrera.



Con el fin de brindar a la población estudiantil las mismas posibilidades de enseñanza y dar continuidad a su proceso formativo, el senador José Ramón Enríquez Herrera solicita exhortar, a través de un punto de acuerdo, a la Secretaría de Educación Pública (SEP) a que en el programa ’Aprende en Casa’, se diseñe una estrategia que reduzca la brecha educativa que hay entre estudiantes inscritos en planteles públicos que tienen acceso a medios de difusión y los que no cuentan con éstos.



El legislador de Movimiento Ciudadano indicó que ante la emergencia sanitaria por el COVID-19 y, luego de que la SEP suspendiera clases en todas las escuelas del país, implementó la opción ’Aprende en Casa’ que facilita a los distintos niveles de educación básica en México la opción de estudiar con el apoyo de la televisión o del internet.



Sin embargo, dijo que este proyecto puso en evidencia las disparidades de conectividad que tiene nuestro país. Toda vez que sólo 52.9 por ciento de las familias tienen Internet mediante conexión fija o móvil, por lo que este programa no llega a todos los hogares mexicanos, dejando en una situación de vulnerabilidad a muchos estudiantes, principalmente a aquellos que viven en zonas rurales o marginadas.



De este porcentaje, agregó el senador duranguense, la proporción estimada de hogares que disponen de una computadora es de 44.9 por ciento y solamente 72.9 por ciento cuentan con al menos un televisor.



Enríquez Herrera insistió en que el programa ha puesto a prueba la capacidad del sistema educativo en el país, en una contingencia de esta índole.



Es evidente, aseveró, que hoy día las grandes deficiencias del sistema educativo, en un caso de crisis, exponen las deficiencias históricas que prevalecen y que al tratar de implementar estrategias sin una planeación, los sesgos son diversos.



El senador del Grupo Parlamentario de MC recordó que el titular de la SEP, Esteban Moctezuma Barragán, confirmó la decisión de retomar el ciclo escolar, con la presencia de alumnos en los planteles, el próximo 1 de junio, donde ya están cubiertas dos terceras partes de los programas.



Pero vemos que muchas familias mexicanas no tienen acceso a las tecnologías que se requieren, para que las y los alumnos de educación básica, continúen sus estudios en lo que regresan a los planteles educativos, asentó.



En Movimiento Ciudadano, abundó, creemos que la educación de niñas, niños y jóvenes es un tema de suma importancia, mismo que debe seguir el camino del progreso para en un futuro se rompan las desigualdades sociales, por lo que es necesario redoblar esfuerzos y pensar en los alumnos que carecen de las mismas posibilidades que otros.



El senador Enríquez Herrera recordó que desafortunadamente México está clasificado en los últimos lugares de educación por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), y que hoy las medidas implementadas por la SEP ponen en riesgo a millones de estudiantes, que por la ausencia de los medios para acceder a los cursos o por la dinámica irán arrastrando a grados subsecuentes inquietudes sobre determinados temas.



El punto de acuerdo, se turnó al Grupo Plural de Trabajo para el Seguimiento a la Pandemia del Virus COVID-19.