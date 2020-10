Menores con cáncer tendrán sus medicamentos, no somos inhumanos sabemos lo que sufren si no cuentan con ellos: AMLO

Por Gregorio Almazán Hernández / REPORTERO

LUNES, 12, OCTUBRE, 2020, 11:25 hrs.

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

SECRETARIA DE GOBERNACION

GOBIERNO CdMx

GOBIERNO DE MEXICO





El presidente Andrés Manuel López Obrador, señaló en conferencia de prensa en Palacio Nacional del robo de medicamentos para niños con cáncer y al respecto dijo que ’esto está muy raro’.



’Se llevó a cabo este robo de medicamentos, nos costó trabajo conseguir estos medicamentos, los trajimos de Argentina.



El Presidente indicó, está esto muy raro, y nos roban una bodega de estos medicamentos, entonces se está haciendo la investigación", no puedo hablar más sobre el tema por el sigilo que se requiere’, expuso.



Aunque no dio detalles, indicó que se está llevando a cabo una investigación, a la vez que aseguró que quienes distribuían los medicamentos en administraciones anteriores están molestos e incluso los acusó de que en algunos casos los adulteraban ’porque todo era negocios, corrupción’.



A pesar de esta situación, el presidente aseguró que los menores recibirán sus medicamentos, a la vez que dijo que sus adversarios están aprovechando esta situación para atacar su gobierno ’como si no nos importara el problema y no es así’.



El Mandatario envía mensaje a los padres de las niñas y niños con cáncer que permanentemente estamos procurando abastecer de estos medicamentos a todos los hospitales, que no somos inhumanos, que tenemos sentimientos y sabemos lo que sufren los niños y cualquier persona si no cuenta con los medicamentos’, aseguró.



Agregó que está enfrentando ’una resistencia a que se acabe con la corrupción’, así como, dijo, se enfrentó una resistencia por los que se roban las gasolinas con el huachicol.



Aunque el robo ocurrió el miércoles, 7 de octubre, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) confirmó hasta este sábado el robo de 37 mil 956 piezas de medicamentos contra el cáncer.



Las medicinas estaban almacenadas en las instalaciones de la empresa Novag Infancia S.A. de C.V.



Tras estos hechos, la Cofepris pidió a la población no adquirir medicamentos en el mercado negro.



LLAMO A LOS ASPIRANTES DE MORENA A PONERSE DE ACUERDO



El presidente Andrés Manuel López Obrador evitó pronunciarse al respecto sobre el conflicto por la renovación de la dirigencia del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), pues aseguró tener "otros asuntos que atender" y llamó a los aspirantes a ponerse de acuerdo.



"No opino sobre eso para no meternos en la cosa partidista... Solamente que haya alguna cosa grave pero no, esto no. Vamos a decir algo muy común en los partidos, ya que se pongan de acuerdo (…) No me corresponde, tengo otros asuntos que atender. Yo creo que la transformación de México tiene que ver con los ciudadanos, no hay ningún partido que pueda solo llevar a cabo una transformación, la están haciendo los ciudadanos", expresó en su conferencia de prensa matutina hoy, en Palacio Nacional.



El Ejecutivo federal comentó que "una cosa es Morena y otra cosa es el gobierno; tenemos que representar a todo el pueblo, por eso tampoco puedo estar hablando tanto de estos temas".



Explicó que la transformación de México tiene que ver con los ciudadanos y no con los partidos y la muestra es que en la elección de 2018 se obtuvieron para Morena 30 millones de votos y no todos eran afiliados al partido.