Menos ediles eficientará la función de cabildos y ayuntamientos: Maurilio Hernández

TOLUCA, Méx.- 9 septiembre 2020. La iniciativa del senador de la república Higinio Martínez Miranda para reducir el número de sindicaturas y regidurías de los ayuntamientos, tanto de mayoría simple como de representación proporcional, busca mejorar la capacidad, eficacia y eficiencia de los cabildos y erradicar prácticas inadecuadas y abusivas, como el reparto de cuotas entre sus integrantes, sostuvo el diputado Maurilio Hernández González.



Al participar en la primera reunión de trabajo de las Comisiones Unidas de Legislación y Administración Municipal y Electoral y Desarrollo Democrático para el análisis de esa propuesta, el coordinador del grupo parlamentario de Morena en la 60 Legislatura dijo que no se concreta a reducir el número de ediles, sino de mejorar la función y resultados que los ayuntamientos entregan a la ciudadanía.



Agregó que no atenta contra el interés público, las disposiciones de la ley o la Constitución Política estatal, pues no elimina figuras ni organismos locales y seguirá correspondiendo a los cabildos determinar sus presupuestos y los sueldos de sus integrantes.



En esta reunión, presidida por el legislador Juan Jaffet Millán Márquez (PRI), la diputada María Elizabeth Millán García (Morena) señaló que la iniciativa permitiría que la representación en los cabildos sea más cercana a la ciudadanía, en tanto que su compañera Mariana Uribe Bernal indicó que hará valer el principio político y ético de que los servidores públicos vivan en la justa medianía.



El diputado Faustino de la Cruz Pérez propuso ajustes en las categorías de los municipios y el número de ediles, con base en su población, lo cual permitiría ahorros desde mil 300 hasta mil 500 millones de pesos por año, en tanto que Margarito González Morales destacó que la propuesta es congruente con el principio de austeridad republicana y logrará que en los municipios se haga más con menos y Elba Aldana Duarte dijo que no se precisa cómo se aprovecharían los ahorros generados, por lo que sugirió un estudio a fondo del impacto presupuestal.



El diputado sin partido Juan Carlos Soto Ibarra expuso que la iniciativa no atenta contra la representación de las minorías y abre la oportunidad de revisar el papel de los ayuntamientos, mientras que por el PRI el diputado Juan Maccise Naime se pronunció por un análisis profundo, ya que si bien la austeridad es loable, la reducción de ediles podría generar conflictos de representatividad y vulnerar los contrapesos en la toma de decisiones en los cabildos.



La diputada Ingrid Schemelensky Castro (PAN) consideró que habría ahorros, pero se pone en riesgo la democracia participativa y la calidad de la representación. Resaltó el riesgo de cabildos bipartidistas y el fortalecimiento de la figura del presidente municipal. Del PRD, su coordinador, el diputado Omar Ortega Álvarez acotó que no puede permitirse la eliminación de la representación proporcional en los cabildos y Araceli Casasola Salazar afirmó que la iniciativa es ambigua; mientras que del PVEM, la diputada María Luisa Mendoza Mondragón recordó que la representación proporcional es para garantizar la participación de las minorías.



La iniciativa de reforma a la Ley Orgánica Municipal y al Código Electoral de la entidad propone reducir en 50 por ciento el número de sindicaturas y regidurías de los 125 ayuntamientos mexiquenses, lo que significaría eliminar más de 700 cargos.