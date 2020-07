Menos intimidad

El mes pasado, la doctora Jean Twenge, psicóloga e investigadora de la Universidad Estatal de San Diego, publicó el artículo Possible Reasons US Adults Are Not Having Sex as Much as They Used To (Posibles razones que los adultos americanos no tienen sexo como solían tenerlo) analizando una gran disminución de experiencias íntimas físicas entre personas de 18 a 44 años entre el año 2000 y 2018. Encontró que el 19% de hombres entre 25 a 34 años eran inactivos sexualmente, pero en 2018 aumento a un 31%. Sin embargo, no existía esta tendencia entre 35 a 44 años. Existe una gran evidencia que la actividad íntima ha disminuido considerablemente entre los países del Occidente. Existen varias causas:



La primera, los adolescentes y los jóvenes les toma más tiempo para llegar a una adultez madura. Hay menos jóvenes adultos independientes y muchos de ellos todavía con sus padres a diferencia de 40 años. La segunda causa está relacionada con la pornografía. Los estudios son contundentes, el hombre pierde el deseo sexual en pareja y la sustituye por la autosatisfacción a través de la pornografía. En consulta privada varias esposas comentan que sus maridos han olvidado tener uniones físicas con ellas por meses hasta años: ’Mi marido no me ha tocado por más de 6 meses’. ’Mi esposo y yo no hemos hecho el amor por más de un año’. Y todas son mujeres jóvenes no mayores de 40 años. Y expresan que sus maridos se la pasan viendo pornografía por las noches en sus celulares. La tercera causa es el gran cambio que hemos sufrido a partir del año 2000: Crecimiento del internet y la comunicación digital especialmente del smartphone (teléfono inteligente).



El tiempo que se invierte en las redes sociales disminuye la interacción real cara a cara (face to face). Muchas parejas se mantienen conectados con sus dispositivos electrónicos hasta en la noche reduciendo la oportunidad de tener relaciones románticas por estar conectados virtualmente. Ahora la conexión en las redes sociales puede tener mayor satisfacción que la interacción física con la pareja.



El entretenimiento las 24 horas del día, la ilimitada programación televisiva y la tentación de los medios sociales han provocado la desaparición del placer de la intimidad física que alguna vez fue atractiva. La gran cantidad de diversidad de cosas que se pueden ver por la noche provoca poca atracción para estar con la pareja. Entre más tiempo las personas estén conectadas al internet o redes sociales hay menor oportunidad para que las parejas puedan tener una comunicación más cercana y contacto físico.



La tecnología tiene el objetivo de humanizar al mundo. Sin embargo, su abuso está originando una deshumanización. Pongamos los medios electrónicos a nuestro servicio y no nosotros a su servicio. Papás debemos enseñar a nuestros hijos que sean capaces de dominarla y no dominarlos. Muchos de ellos se han convertido adictos y su dependencia provoca un deterioro en su vida social y bienestar emocional. Ayudemos a que puedan controlarla y no ser controlados por ella.



