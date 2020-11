Menos tarjetas de crédito en circulación

A pesar de los meses que lleva la pandemia de covid-19 afectando al mundo y las actividades sociales, aún no se conocen todas sus repercusiones, como en el terreno económico donde resulta imprescindible la reactivación en todas las áreas de las actividades humanas.

Por ejemplo, aunque se esperan lograr buenas ventas durante los catorce días del actual Buen Fin, la realidad es que muchas personas han preferido dejar pasar las ofertas para cuidar su economía personal ante un futuro incierto.

Una muestra de esas medidas de precaución se tiene en las cancelaciones de tarjetas de crédito: en abril pasado existían 26 millones 53 mil 960 plásticos, pero para agosto se habían reducido a 24 millones 946 mil 715, es decir una baja de un millón 107 mil 245 plásticos, un 4.24%, de acuerdo con cifras de la Comisión Nacional Bancarias y de Valores (CNBV).

Según ese organismo BBVA México, el banco más grande del país, tuvo una caída de 39 mil 990 plásticos, con lo que al concluir agosto registraba cinco millones 231 mil 631 tarjetas; respecto a CitiBanamex, su número de plásticos fue de cuatro millones 851 mil, un total de 265 mil menos respecto a abril; en el caso de Bancoppel en agosto reportaba manejar cuatro millones 759 mil 962 tarjetas de crédito, 31 mil 995 menos que las existentes en abril.

Otros bancos también tuvieron bajas: Santander disminuyó 551 mil 933 plásticos, Banorte registró una caída de 46 mil 960 tarjetas, mientras HSBC vio una reducción de 31 mil 656 unidades.

La CNBV reportó que al concluir septiembre, el crédito al consumo de la banca bajó 10%, con un saldo de 967 mil millones de pesos, lo cual sucedió por lo que se considera una mayor prudencia de los consumidores frente a la situación económica agravada por la pandemia; además, el saldo vigente en tarjetas de crédito alcanzó un monto de 364 mil millones de pesos, cifra 11.6% más baja con relación a lo observado en el mismo mes de 2019.

En resumen, ante estas circunstancias es previsible que las ventas con tarjetas de crédito durante el Buen Fin también registren una caída, ya que si existe prudencia en el manejo de las tarjetas de crédito, también puede repetir ante las ofertas presentadas en estos días, a fin de prevenir futuros problemas de liquidez.

Sin embargo, no debe descartarse la siempre participación de personas que no sufren por lo que venga en el futuro, sino que están dispuestas a disfrutar del presente y gastar sin ningún tipo de remordimiento o preocupación de lo que pueda suceder en el futuro,