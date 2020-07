Mensaje de AMLO, más de las mañaneras

El 1 de julio el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó su mensaje titulado Segundo Año del Triunfo Democrático del Pueblo de México, para conmemorar su triunfo electoral de 2018, pero sin existir mucha diferencia con lo expuesto diariamente en las ’mañaneras’.

Además de reiterar en varios temas, ahora presumió ’avances’ en materia de seguridad y de economía: aseguró que continúa encendida "la llama de la esperanza" para transformar al país, pero omitió aspectos que su administración enfrenta: la pandemia por coronavirus, una economía fracturada, inseguridad, decisiones que afectan el estado de derecho, polémicas entre integrantes de su círculo cercano así como un partido en constantes conflictos internos.

Sobre lo expresado aseguró que su estrategia de seguridad está logrando resultados al mantener sin aumentos sensibles el delito de homicidio y que se ha roto su tendencia histórica, pero omitió decir que en su administración ya suman más de 58 mil homicidios dolosos.

Respecto a la economía López Obrador afirmó que el coronavirus agudizó la crisis de lo que llama modelo neoliberal, consideró que ya se tocó fondo y ahora viene la recuperación, para ello su administración inició la inyección de 650 mil millones de pesos pero para programas sociales dirigidos a los sectores sociales, calificados como más necesitados.

Aunque admitió la pérdida de casi un millón de empleos formales y confió en que se frenará en julio, no mencionó nada de los millones de personas que se desempeñaban en el sector informal, ya fuera en empleos en pequeños negocios o en la venta en las calles, como tampoco comentó las diferentes proyecciones de la sensible caída en el PIB nacional.

Presumió que las remesas de mayo a abril incrementaron en 18% y calculaba que se elevarían 10% en el primer semestre del año en, pero este ingreso de divisas no es de ninguna forma una estrategia gubernamental, como sucede con el turismo o las exportaciones, por lo cual no puede presentarse como una acción positiva de su gobierno.

Donde sí se equivoca es en afirmar que en más de un siglo nunca se había insultado tanto a un presidente de la República, como le sucede a él, y aseguró que su respuesta ha sido la tolerancia y la no censura. En realidad López Obrador no admite las críticas y sus seguidores constantemente agreden a quienes no coinciden con su forma de pensar. Tan solo recuérdese que ha dicho reiteradamente que quien no está con él, entonces está en su contra.

En fin, no hubo nada nuevo y sí omisiones en su informe, donde queda claro que su táctica de las conferencias mañaneras y mensajes periódicos ya son obsoletas y debería pensar en una nueva, si es le interesa intentar definir la agenda política nacional diariamente.