Mensaje de Navidad y Año Nuevo de Jessica Vega Álvarez

La Secretaria Particular Adjunta de Coacalco, Jessica Vega, con motivo de las festividades de navidad y el nuevo año que se nos aproxima, les envía un afectuoso y fraternal saludo.



Al mismo tiempo recordar que el año 2020 nos ha significado un arduo trabajo comunitario, éste seguirá con el mejoramiento de la calidad de vida de las personas.



Por medio de estas palabras queremos hacerles llegar nuestro cordial saludo y a la vez desearles ’una maravillosa Navidad y un próspero Año 2021 no es solo una fecha o temporada, sino un estado de ánimo. Por eso te deseo paz y mucho amor en los próximos días’, emotivas palabras de la funcionaria Jessica Vega Álvarez.



Quisiera compartir con todos ustedes, lo que el coronavirus impedirá hacer estas navidades.



El coronavirus afecta a todo y a todos, y, si la situación epidemiológica continúa empeorando, no se podrán repetir las imágenes que hemos visto en las últimas fiestas, desde la Navidad hasta la llegada de los Reyes Magos.



La celebración de la Navidad constituye una ocasión para reflexionar acerca del sentido de nuestras vidas, y sobre la necesidad de producir un mayor acercamiento hacia los demás para compartir la vida generosamente. Se trata de una celebración que enaltece al humanismo como un fondo esencial del desenvolvimiento de la sociedad, que permite colocar a la persona como el fin último y no como un medio para lograr las metas del conjunto social.



Como madre y funcionaria pública les deseo una excelente celebración de navidad, que estén acompañados de sus seres más queridos y que en sus casas reine la paz, la unión y el amor de Dios.

Además, les envío un fraterno abrazo de año nuevo deseándoles lo mejor para el 2021, que encuentren el éxito en las metas que se propongan.



¡Felices Fiestas!