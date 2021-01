Mensajes intervenidos por la DEA ’rayan en la estupidez’, dice Salvador Cienfuegos

El ex secretario de la Defensa Nacional (Sedena), Salvador Cienfuegos Zepeda, cuestionó que la DEA (Administración de Control de Drogas, por sus siglas en ingles) haya dado crédito a los mensajes intervenidos a presuntos delincuentes, porque estos ’rayan en la estupidez’, porque en unos mencionan que le entregaron 10 millones de pesos para llevar a cabo un ’golpe de Estado’. El general también descartó tener alguna relación de parentesco con el gobernador de Sinaloa, porque en conversaciones interceptadas a narcotraficantes se menciona que la esposa del mandatario estatal es su cuñada.



Declaró que es falso que él haya ordenado o prohibido que se realizaran operaciones contra diversos grupos criminales, como el de Juan Francisco Patrón Sánchez, El H2, del cártel de los Beltrán Leyva. En su declaración rendida el 9 de enero ante la Fiscalía General de la República (FGR), Cienfuegos dijo que la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicana y el Reglamento Interior de la Sedena dejan claro que ’no es función ni responsabilidad’ del titular de la dependencia la planeación, conducción o participación de las operaciones que, en materia de combate al narcotráfico, realizan cotidianamente las tropas a lo largo y ancho del país. ’Consecuentemente, es falso que, como secretario de la Defensa Nacional, yo haya ordenado o prohibido en particular que no se ejecutaran operaciones contra determinados delincuentes o grupos criminales en (Nayarit) toda vez que la facultad no me correspondía ejercer, ni en esa entidad, ni en ninguna otra del país’, dijo en su declaración ministerial.



El ex mando castrense calificó de falsos cada uno de los mensajes que la DEA supuestamente intervino, luego de que la agencia estadunidense aseguró que daba protección a El H2. ’El mensaje del día 8 de agosto de 2016 de mi supuesta autoría, con el siguiente texto ´boy a mandar en un par de días 300 elementos o más pero solo van a montar una exposición de Ejército a partir del 20 de agosto para que no se me asusten´, siendo falso su contenido de nuevo, porque durante todo el año 2016, únicamente se montó la exposición La Gran Fuerza de México, en ciudades de Piedras Negras, Coahuila; Tlalnepantla, Estado de México y Hermosillo, Sonora’, explicó. También es falso, agregó, lo dicho en una conversación del 24 de noviembre de 2016, donde los delincuentes hablan de un militar retirado y uno de ellos le pregunta sobre el aspecto físico del militar. ’Otra vez falso, si algo sobresale de mi aspecto físico es mi estatura, que es de y mi color de tez morena, es decir, que soy todo contrario a ´chaparrito´ y blanco, de donde resulta evidente que este delincuente en realidad jamás sostuvo entrevista alguna conmigo’, manifestó. Salvador Cienfuegos indicó que de las conversaciones interceptadas se desprende que uno de los delincuentes estaba engañando a su jefe para obtener cantidades millonarias, pero a través de datos falsos. ’Con lo descrito hasta aquí, resulta útil preguntarse ¿cómo es que un sujeto como el del que de la simple lectura de sus mensajes se puede advertir que su educación es escasa, por no decir nula, se empezó a dar cuenta que estaba siendo engañado por el grado de manifestar que iba a empezar a matar gente porque le dolía la cabeza de pensar que el contacto al que le habían entregado (un narco a su jefe) no se trataba del secretario de la Defensa Nacional? Y por otro lado, cómo la… todo su personal de especialistas, no se percató, o no quiso percatarse, de este cúmulo de incongruencias, que apuntaban a que los mensajes atribuidos injustamente a mi persona, en realidad habían sido elaborados por el propio para obtener cantidades millonarias? que por supuesto jamás me fueron entregadas’.



Golpe de Estado El general cuestionó a la DEA por dar credibilidad a los mensajes de los delincuentes: ’De la existencia de varios mensajes del día 4 de enero del 2017, de un supuesto autor con el nombre de usuario (…) en una de ella se advierte una burda maniobra del (delincuente) le entregue 10 millones de pesos, dado que el motivo que expresa raya en la estupidez, como el hecho de que se va a llevar a cabo un golpe de Estado para deponer al presidente de la República, incluso, hace mención de un levantamiento en armas y hasta una revolución, francamente ridículo y más ridículo, que los especialistas de…(hayan) dado crédito a que efectivamente tales mensajes habían sido míos, cuando es de sobra conocida la lealtad hacia la instituciones y hacia la institución presidencial, no solo de mi persona sino de la totalidad de los integrantes de la Fuerzas Armadas’. El General dijo sentirse afectado su prestigio y liderazgo formado con trabajo y entrega. ’Las débiles y circunstanciales evidencias en mi contra, carecen de todo sustento y son, por lo tanto, desacreditadas con suficiencia y contundencia con las aportaciones de información y probatorias que mi defensa ha hecho a mi favor. ’Finalmente, deseo manifestar que nunca he recibido ni un solo centavo proveniente de ningún tipo de actividad ilícita, nunca nadie me ha ofrecido sobornos o dádivas, no tengo otras remuneraciones más que las que la nación me otorga, no tengo empresas, no soy socio ni inversionista de ningún negocio’, finalizó.​irh