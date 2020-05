Mentas de Menta.... para el Gober del Mazo

Mentadas ….. de Menta para Del Mazo Maza



Esta Pelón





Hola Amigos de Neza!!! Y que conste que no profeso ninguna filiacion política, dicho lo cual amigos ,

en verdad que en ésta pandemia, creo y es la visión también de ustedes, que nuestros gobernantes nos han quedado a deber. La mala planeación y estrategia de un gobierno que no dio importancia a una crisis sanitaria sin precedentes en el mundo pero… que sí tuvimos la oportunidad de actuar enérgicamente para evitar que se expandiera y con ello reducir los efectos que se viven en México pues sí se pudo haber evitado. ….. Pero bueno ya estamos aquí en este tema, el Gobernador del Estado de México, Del Mazo Maza Alfredo, ha estado en contacto con los mexiquenses a través de sus videos encaminados a informar la situación del Covid-19 en su entidad.



Pero… ¿Cuál cree que fue la reacción de los escuchas en redes sociales?......

Bueno el ejecutivo estatal, agradeció el esfuerzo de todo el personal médico, enfermeras, camilleros, administrativos, de limpieza, pasantes y todos lo que estan trabajando para ayudar a los que se han contagiado del virus.



Esto no gustó para nada al sector salud ya que en redes sociales, se fueron a la yugular con justa razón puesto que le exigieron a del Mazo Maza, que en lugar de estar hablando, dote de insumos al ISEM para que puedan seguir brindando la atención a pacientes de Covid-19.



Aquí hay un problema muy serio, pues mientras autoridades de salud, aseguran que sí se han subministrado los insumos, los trabajadores de salud, aseguran que ellos han tenido que comprar los insumos caretas mascarillas , batas guantes cubrebocas etc.

Ante este reconocimiento que realizó el ejecutivo estatal, lo que recibió de parte del sector salud mexiquense, fueron mentadas de menta… y algunas otras de madre.



Queda claro, que no basta salir en TV Estatal a parase el cuello, cuando en realidad los médicos, se sienten ofendidos, agredidos y no basta un agradecimiento ya que en el proceso de atención a pacientes covid-19, ellos puedan contagiarse e inclusive perder la vida, como ya ha ocurrido en varios hospitales que han perdido médicos, enfermeras a causa de este mal.



Lo que si hambría que poner en análisis es: ¿Cuánto es el presupuesto que se ha destinado en realidad, por parte del sector salud del estado de México, para atender el problema?...



Que está haciendo el gobierno del Estado de México para atender la contingencia sanitaria en los municipios que cuentan con el mayor número de casos entre ellos Ecatepec y Ciudad Nezahualcóyotl y sí en realidad no importa la extracción partidista, pues tal parece que en Neza el gobierno municipal está solo realizando la campaña pues no se ve mano del gobierno del estado de México y solo esta apoyando a su ente con credencial de elector caso particular del edil de Neza quienb reparte despensas pero….. sólo a su gente En fin solo puedo decir



Está Pelón ¡!!



Hasta la próxima amigos de Nezahualcóyotl



Lic.Gabriel Helguera Repetto / Periodista

-Premio México de Periodismo, Ricardo Flores Magón 2017

- Presea "Luis M Farias" Asociación Nacional de Locutores de México 2019

-Medalla mérito académico Centro de Estudios de la Comunicación Social 1996

- Miembro Activo

-Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo CONALIPE

- Federación Asociaciones de Periodistas Mexicanos FAPERMEX

-Club Primera Plana

--Asociacion Nacional de Locutores de México

-Miembro de la comisión de asuntos jurídicos y legislativos FAPERMEX

-Secretario de eventos Periodistas Unidos por el Glifo de la Palabra a c

PUGPAC Estado de México.

Analista y Comentarista

Conferencista en temas de Medios de Comunicacion

- Colaboraciones international

Radio Malta de Radio Vaticana Roma,Italia.

Radio Televisión Española Madrid Esp.

Estereo Rumba Bogota Col.

2x4,Tango Radio Buenos Aires Argentina.

La Peligrosa Radio y Radio Fiesta Passaic New Jersey Neva York Estados Unidos

La Ley Radio Chicago Illinois Estados Unidos

China Global Televisión Network Bejing,Chi.

The Washington Post Washington, Estados Unidos