Mentir a sangre fría

Con una sangre fría que alarma tanto como las mil 92 muertos que se registraron en México el miércoles 3 de junio, el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, se atrevió a decir que no hay que alarmarse ni caer en psicosis por la cifra de muertos por coronavirus, porque ’se trata de cifras acumuladas, no actualizadas’.

Como siempre, como todos los días, López Obrador miente abiertamente para manipular y adormecer la conciencia de la gente.

Experto en el manejo de las estrategias de manipulación mediática que el lingüista, filósofo y politólogo Noam Chomsky sistematizó, López Obrador asegura que las mil 92 muertes que se reportaron en tan solo un día no sucedieron ese día, sino que era una cantidad ’acumulada, no actualizada’, pues se dieron desde el 13 de abril al 3 de junio; es decir, el presidente trató de diluir esas muertes en mes y medio, con lo que utilizó la estrategia de manipulación de la gradualidad para que los mexicanos no registraran que el problema del Covid-19 es grave, muy grave.

Chomsky señala que la estrategia de manipulación mediática de la gradualidad se utiliza para que la gente acepte algo inaceptable; es decir, que la medida se dé gradualmente, a cuenta gotas, incluso por años consecutivos, como se hizo para imponer el neoliberalismo: privatizaciones, precariedad, desempleo, raquíticos salarios, etc. Así lo hizo López Obrador con las mil 92 muertes que la secretaría de Salud reportó el miércoles 3 de junio; por eso dijo, no se preocupen, esas muertes se dieron en 40 días; o sea, la estrategia de gradualidad para que la gente ’no se alarmara’, como dijo él.

Asimismo, el presidente utilizó la estrategia manipulatoria de la distracción, la cual consiste en desviar la atención del público de los problemas importantes mediante la técnica del diluvio o inundación de continuas distracciones y de informaciones insignificantes. Sin que se malinterprete sobre que las muertes de otros países no son importantes, el presidente de México se puso a comparar las muertes nacionales con las que han tenido otros países de Europa, como Bélgica, Reino Unido, España, Italia, Suecia, Francia y Estados Unidos. ¡Y hasta se atrevió a ofrecer disculpas porque nuestro país tiene menos muertos que ellos! Mal de muchos, consuelo de tontos.

Desgraciadamente tanto en Europa como en Estados Unidos ha habido muchos muertos, pero López Obrador los utilizó para distraer la atención de los mexicanos sobre la cantidad de personas que han muerto aquí, que no son pocos. Se necesita tener mucha caradura para decir que en México ¡nada más tenemos 11 mil 729! ¡Por favor que López Obrador pregunte a esas 11 mil 729 familias si por eso duelen menos las pérdidas de sus seres queridos!

Si eso no hubiera sido suficiente, el presidente nuevamente utilizó la distracción -sí, la misma estrategia distractora que utilizan los políticos manipuladores desde que Joseph Goebbles las acuñó cuando fue propagandista del dictador nazi Adolfo Hitler: ’No hay que mentir, no hay que robar, no traicionar, porque eso ayuda a que no dé el coronavirus’ ¡(sic)!, aseguró durante su conferencia realizada en la explanada de la Cuarta Compañía de Infantería, ubicada en Palenque, Chiapas. ¿Acaso los que murieron por Covid-19 mintieron, robaron y traicionaron, como se infiere de la afirmación de López Obrador? Una vez más, el presidente no solo se burló de los deudos y utilizó la estrategia de la distracción.

Pero las mentiras cayeron por su propio peso: el jueves 4 de junio, el encargado de dar respuesta del gobierno al Covid-19, el epidemiólogo Hugo López Gatell, informó que ese día murieron 816 mexicanos más, y hasta el domingo 7 de junio, el número de contagiados creció a más de 105 mil y a 13 mil 511 fallecidos, los cuales van a aumentar debido a que la pandemia no ha sido controlada por el gobierno: en los siete días de lo que va la ’nueva normalidad’ han muerto más mexicanos que en los meses de marzo, abril y mayo.