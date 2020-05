MENTIRAS DEL GOBIERNO, PELIGROSAS E IRRESPONSABLES; EXPONEN A LOS MEXICANOS A UN GRAVE RIESGO: GPPAN



Dijeron que estaban preparados para enfrentar la pandemia, pero las compras tardías de insumos y equipo médico a sobreprecios los desmienten.



Imágenes en hospitales del IMSS son de escalofrío; saturación de cuerpos en los pasillos de patología o en áreas comunes.



Funerarias informan sobre crematorios saturados; actas de defunción revelan 80 por ciento de fallecidos por problemas respiratorios.



El Grupo Parlamentario del PAN en el Senado acusó que el gobierno federal ha mentido y usado ’otros datos’ para ocultar la realidad sobre la crisis en materia de salud que se vive en México por la pandemia de Covid-19.



’¿Que confianza podemos tener cuando hay una danza de cifras y proyecciones que no solo provocan duda e incertidumbre en México, sino que trascienda a los medios internacionales?’, cuestionaron en conferencia virtual las senadoras Gloria Núñez Sánchez y Josefina Vázquez Mota, así como el senador Víctor Fuentes Solís.



Hay de mentiras a mentiras, pero hay las que son verdaderamente irresponsables y graves, y exponen a millones de mexicanas y mexicanos a un grave riesgo, advirtieron.



La bancada panista recordó que medios internacionales como The New York Times, The Wall Street Journal, The Washington Post y El País han revelado que las cifras oficiales reportadas de contagiados y fallecidos son menores a las reales.



Se estima, por ejemplo, en alrededor de 600 mil el número de contagios reales, lo que contradice los dichos del presidente López Obrador de que se ha domado la epidemia o los de López Gatell de que se ha aplanado la curva, señalaron los legisladores.



Además, insistieron, los datos de la Secretaría de Salud, del Informe Semanal de Vigilancia Epidemiológica, dice que mientras en la semana 17 del año pasado se reportaron 52 mil 525 casos probables de influenza, en la misma semana de este año se reportan 79 mil 332 como casos probables.



’¿Qué quiere decir esto? Que se refuerza la sospecha de que se están reportando los casos de Covid-19 como influenza o como neumonías atípicas’, observaron.



En el caso de los fallecidos, señalaron, las funerarias reportan saturación en crematorios y falta de claridad en las causas de los fallecimientos. ’Como no hay autopsias no sabemos la causa real de los fallecimientos, pero un 80 por ciento fenece por problemas respiratorios, de acuerdo con las actas de defunción’, han dicho dueños de funerarias.



’Están muriendo muchas personas, es una realidad. No solo nosotros como funeraria estamos llenos, muchas funerarias están igual. Sé que realmente no todos los muertos son a causa del coronavirus, pero puedo decir que se están triplicando las muertes por problemas de salud respiratoria’, señala el dueño de una funeraria, de acuerdo a un artículo de la senadora Josefina Vázquez Mota, publicado ayer en un medio de circulación nacional.



’Queda claro que las funerarias tienen ’otros datos’, y que mientras sigamos sin pruebas suficientes, habrá más preguntas que respuestas’, sostiene la legisladora en su texto.



Asimismo, abundaron, han mentido en el número la saturación de hospitales, ya que la semana pasada el Subsecretario López Gatell dijo que había 72 por ciento de las camas disponibles para atención de pacientes con COVID19 y 32 por ciento de camas disponibles en la Ciudad de México; sin embargo, este fin de semana de los 76 hospitales públicos para atender pacientes en el Valle de México están saturados 39.



Reiteraron que, a diferencia de lo que afirmó el presidente a finales de febrero, el gobierno federal no estaba preparado para enfrentar la crisis en salud.



Las compras de insumos y equipo médico las siguen realizando tarde y a precios por arriba del mercado, como las escandalosas compras al hijo de Manuel Bartlett o la compra fraudulenta a la empresa fantasma, cuando desde febrero se sabía de la llegada inminente de la epidemia, expusieron.



La falta de centros de atención de covid-19 obligó a recurrir, en última instancia, a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para reconvertir sus hospitales; sin embargo, el secretario de la Defensa reconoció el pasado 5 de mayo que no tienen respiradores en Baja California, Tabasco, Quintana Roo y Sinaloa, señalaron.



Además, aunque se tuvieran los ventiladores, no se tiene el personal capacitado para operarlos, tal como señaló José Elizalde, Jefe de Neumología, del instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición.



’Si este gobierno estaba preparado ¿por qué continúan los reclamos de doctoras, doctores, y en general del personal médico por la falta de material básico de protección?’, subrayaron.



Estas son algunas de las mentiras de este gobierno. Las y los mexicanos tenemos el derecho a saber la verdad y vamos a difundirla, advirtieron, al tiempo que convocaron a la ciudadanía ’para que reporte y denuncie con el hashtag #MéxicoDateCuenta todas las mentiras y las promesas incumplidas’ del gobierno de Morena.