Mentiras sobre el puente…

(Carta a Don Héctor)



DICE BIEN EL SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO del Estado. Lo técnico, y lo especializado, debe quedarse en lo técnico; y lo político, confundido muchas veces con el choro y la grilla, debe quedarse en lo político. Sin embargo, ocurre que los políticos, o quienes creen serlo, generalmente abordan temas técnicos como si supieran de ello, y lo que es peor, califican, señalan y acusan con toda la ignorancia que tienen, con el fin de hacer ruido, engañar a los incautos y beneficiarse de ello.



Por supuesto, todo esto no es nuevo. Y es que ocurre que en México, prácticamente todo mundo habla de todo, y cual si fueran expertos, hablan de economía, y de la crisis económica; de salud, y del sistema de salud existente; de políticas sociales y sus resultados; de gobernanza y de gobernabilidad, sin que tengan bien claro qué carajos sea eso. Y hablan también de ingeniería y de estructuras sin que sepan de rieles y menos aún de soportes técnicos, y no se diga de política, porque entonces se creen hasta politólogos.



Y los políticos, y más los que son de oposición y buscan ganar notoriedad, principalmente en tiempos electorales, como el que inicia este día 9, con el fin de ser tomados en cuenta como candidatos, son los primeros en hacerlo. Y es que confían en su rollo, en su choro, pues siempre habrá quién se trague su cuento y quedar como defensor del pueblo.



Así, hay que decirlo, ocurre con el Puente Chichihualco, ubicado al norte de Chilpancingo y construido por el gobierno del estado, el cual fue puesto en operación en diciembre del 2018, e inaugurado por las autoridades estatales en marzo del año próximo. Posteriormente fue entregado al gobierno federal, es decir, al gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador a través de la SCT, quien lo recibió sin ningún problema.



Así lo explica en un video el secretario de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial del Gobierno del estado, Rafael Navarrete Quezada: ’Este puente lo iniciamos en el año 2017; en agosto del 2018 fue cuando presentó los asentamientos en el terraplén sur. Por dictámenes técnicos nos recomendaron la inyección de concreto fluido; se realizaron 200 inyecciones con un volumen de aproximadamente 750 metros cúbicos. Así fue como se logró la estabilización del terraplén sur. En diciembre del 2018 se terminó el puente y se puso en operación. En marzo del 2019 se inauguró por el gobernador Héctor Astudillo Flores, y a los pocos días se entregó a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, quienes actualmente realizan algunos trabajos complementarios’.



Y agrega: ’Es importante mencionar que los tiempos electorales se acercan, pero también es importante puntualizar que lo técnico se debe quedar en lo técnico y lo político en lo político. El puente es 100 por ciento funcional y es completamente seguro’, concluye en la grabación tomada precisamente junto al puente, en el terraplén sur, hace unos días.



El puente es, pues seguro, y en consecuencia funcional. Sin duda es una gran obra, y de un alto impacto social. Más aún, no hay, y no se conocen, observaciones o deficiencias que pudiera tener el puente de referencia por parte de la SCT. Sin embargo, precisamente por cuestiones electorales, hay quienes desde ya lo están utilizando como discurso para ganar simpatías y la candidatura de su partido a la presidencia municipal de Chilpancingo.



Dicen los que saben, o creen saberlo, que en política todo se vale. Quizá eso piensen en Morena, y los que aspiran en ese partido en ser candidato a alcalde de Chilpancingo. Sin duda eso cree una diputada local de ese partido. Embarra, dice el dicho, que algo habrá de quedar de ello. Y habrá de todo.



Así, contra aquellos que dicen, señalan, afirman y califican que el Puente Chichihualco es de lo peor, la SCT no dice ni pío. Y dudo que sean cómplices de irregularidades o se hagan como el Tío Lolo. Las normas de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes son muy estrictas, alguna vez oí decir a Navarrete Quezada, quien antes de convertirse en secretario de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial del Gobierno de Héctor Astudillo Flores, se desempeñó como director del Centro de la SCT en el estado de Oaxaca, en donde por cierto fue reconocido por el papel que hizo.



Claro. Hay que señalar y decir las cosas cuando no están bien. Eso es indiscutible. Pero también es perverso mentir, y más aún, resulta mezquino engañar a la gente con el fin de ganar la atención. Los tiempos son otros. Decir mentiras y engañar a la gente no es la mejor forma de ganarse un liderazgo. No mentir, dice uno de los eslogan del hoy Presidente de la República.



En fin. A partir de hoy son tiempos electorales, o como ocurre siempre, hay quienes harán de todo para ser, primero, candidato, y después, ganar la elección.



