Mentiras y distractores: Brasil Acosta Peña

Mentiras y distractores







El interés principal del imperialismo norteamericano es garantizar que, el sacrosanto interés por obtener la máxima ganancia, se abra paso decididamente y, para ello, es necesario que los capitales tengan un lugar para invertir y las mercancías producidas por ese capital, tengan un mercado; para que dichas mercancías producidas sobre la base del trabajo asalariado, en la cual el productor de mercancías aporta más valor del que él mismo cuesta, sean consumidas, es decir, se realicen, pasen a manos de otro que no sea el dueño del capital.



Para lograr este propósito, necesita tener el control del mundo, pero ese control tiene detrás la bota imperialista. De hecho, la manifestación de seguir con el propósito dominar el mundo, pero ahora quitándose las máscaras, fue la elección de un magnate millonario como presidente de los Estados Unidos: Donald Trump, con un discurso racista que, para no poner ejemplos lejanos, nos incluyó a los mexicanos diciendo que acá estábamos los ’bad guys’ (chicos malos) y que mandaría poner un muro que los mexicanos pagaríamos.



De esta suerte, los norteamericanos, en su afán dominador, desde la Primera Guerra Mundial, pero, sobre todo, después de la Segunda Guerra Mundial y, de forma más aguda, en la llamada Guerra Fría, lanzaron una campaña de desprestigio en contra del socialismo ruso haciéndolo ver como lo peor, desprestigiándolo, acusándole de dictatorial, etc., incluso, distorsionando la historia poniéndose los norteamericanos como quienes ’derrotaron’ a los nazis, cuando fueron los socialistas rusos los que lo hicieron aportando 27 millones de vidas. Por cierto, para poder comprender profundamente la historia del proceso, les recomiendo ampliamente lean los dos artículos escritos por el ingeniero Aquiles Córdova Morán intitulados: ’¿Por qué se miente tan pueril y desembozadamente sobre la Segunda Guerra Mundial?’.