’Mentirosos e hipócritas’: López Obrador condenó suposiciones de Calderón por presunta censura a Loret de Mola

27 de agosto de 2020



CIUDAD DE MÉXICO, A 27 de agosto.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, respondió este jueves a los dichos de Felipe Calderón y el comunicador Carlos Loret de Mola, en los que lo acusan de censura y estar detrás del conflicto en W Radio.



’Bueno, miren, nosotros somos respetuosos, de verdad, de manera auténtica, de la libertad en general y de la libertad de expresión en particular. Nosotros no censuramos a nadie, no somos iguales a los gobiernos anteriores.



Se censuró a José Gutiérrez Vivó en el gobierno precisamente de Calderón, lo expulsaron del país, está en Estados Unidos, se tuvo que asilar y en situación muy difícil; que, por cierto, nosotros estamos ahora haciendo una revisión de su caso porque de manera directa el Estado mexicano lo afectó y tenemos que atenderlo y responder por el daño que le causaron. Por poner un caso; otro, el de Carmen Aristegui el sexenio pasado.



De modo que, si alguien está pensando o expresando que nosotros censuramos, están mintiendo, es decir, son mentirosos, falsarios, hipócritas, porque esa es la característica principal del conservadurismo, la doctrina de los conservadores en realidad es la hipocresía’, indicó el mandatario mexicano.



Foto: Presidencia de México.

López Obrador reiteró que en su gobierno ’no hay represalias ni censuras’, y como prueba, dijo, es que no ha habido un presidente tan atacado como él, desde que gobernó Francisco I. Madero, y afirmó que es importante que exista la oposición.



’No hay represalias, no hay censura, tan es así que desde el presidente Madero no se ataca a un presidente de la República como ahora. Y no se persigue a nadie, no hay represión, se ejerce con libertad la libre manifestación de las ideas; y es importante que exista la oposición porque, ya lo dije, esa es la democracia, son los contrapesos’, manifestó.



Foto: Presidencia de México.

El martes por la noche algunos trabajadores reportaron la toma de instalaciones de W Radio, estación de Televisa Radio (Radiópolis), por parte de un grupo de personas que al parecer están bajo las órdenes de la familia Alemán, la cual reclama la propiedad del grupo radiofónico.



También hubo rumores de la destitución del director general Francisco Cabañas, esto después fue desmentido por el grupo español PRISA, socio de Radiópolis desde hace 19 años.



El miércoles el nuevo Consejo de Administración de Sistema Radiópolis, encabezado por Miguel Alemán Magnani aseguró que, ’por ningún motivo’ está considerando cambios en la programación, en los contenidos y en la operación de la barra de la estación’.



Carlos Loret de Mola arremetió contra el presidente y su lucha contra la corrupción. (Foto: Instagram/Presidencia de México)

En un comunicado, Sistema Radiópolis agregó que Corporativo Coral y Grupo Prisa dirimirán sus diferencias en un panel arbitral para demandar la nulidad de los acuerdos que violan las leyes mexicanas.



’El grupo español no tiene facultades para desconocer o reconocer cuestiones legales, lo que corresponde estrictamente a un juez o un panel arbitral’, destacó la radiodifusora en un comunicado.



Grupo Alemán rechaza que vaya a haber remoción de conductores ni en la línea editorial del medio de comunicación, como algunas versiones han afirmado. El nuevo Consejo de Administración de Sistema Radiópolis ’está comprometido con la libertad de expresión’ y tiene el firme compromiso de mantener informada a la audiencia de la cadena W en todo el país’, se lee en el comunicado.



Carlos Loret de Mola

Luego de estos movimientos en la estación, el comunicador Loret de Mola, dijo en su programa de radio que ’desde luego hay incertidumbre’, pero que los socios le habían dicho que no está en riesgo la libertad de expresión por el conflicto entre las partes.



Sin embrago, agregó: ’Hasta hoy, las condiciones que ha creado W Radio para el ejercicio de la libertad de expresión han sido inmejorables y lo que le puedo garantizar es que seguiré ejerciendo esa libertad (…) La preocupación no es salida de la nada, todos hemos visto la creciente hostilidad del gobierno.



’La creciente hostilidad del presidente hacia los periodistas y medios de comunicación es una preocupación que está entre nosotros en toda la sociedad’, dijo el comunicador.