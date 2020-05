Mercados de Cd. Neza niegan entrada a personal de Salud

Cd.Nezahuskcoyotl Mex.- Médicos, enfermeras y administrativos han llamado a Notineza, para denunciar que al acudir a mercados de ciudad Nezahualcóyotl, estos son ubicados y se les niega el acceso a los mercados municipales.



A decir de lo comerciantes por asegurar que ellos son portadores del virus Covid 19



En un acto total de ignorancia e impunidad por parte de los comerciantes, quienes en verdad, desconocen todo el protocolo de los trabajadores del sector salud, Federal, Estatal Municipal, quienes se rigen bajo un exigente protocolo de higiene y desinfección, precisamente para eliminar cualquier mínima posibilidad de contagio en el remoto caso de existir las bacterias del virus.



Los denunciantes muy molestos e indignados por la actitud de líderes de los mercados Públicos en Neza, aseguran que nunca se les ha negado la atención a los comerciantes que acuden por alguna situación a las clínicas de salud por ello no ven justa la postura de los líderes de los mercados.



Aunque los líderes aseguraron que no es una cuestión personal sino solo de cuidar que no ingrese el virus.



Sin duda alguna el desconocimiento por parte de los líderes de los mercados en torno a los protocolos de sanitización no ayuda a mejorar la situación sino que la agravan con un rose se no es pecata minuta con el sector salud.