Merkel afirma que Europa todavía no está preparada para resistir crisis de coronavirus

Berlín. 27 Junio 2020.-La canciller alemana, Angela Merkel, cree que Europa ’no es todavía suficientemente resistente a las crisis’ y que el coronavirus COVID-19 plantea un desafío de ’dimensiones sin precedentes’.



En una entrevista que publican este sábado el diario alemán ’Süddeutsche Zeitung’ y otros medios europeos la canciller pidió que la Unión Europea se ocupe ’del trabajo de cada día. Va mucho en interés de los propios socios mantener un fuerte mercado interior y permanecer unidos en la escena internacional’.



’En una situación tan extraordinaria, confío en que los estados miembros tengan un gran interés en las cosas que nos unen’, continúa Merkel, cuyo país asume el próximo 1 de julio la presidencia de turno de la UE.



La canciller aludió a las diferencias entre miembros de la UE respecto al plan presentado por la Comisión Europea para contrarrestar las consecuencias de la pandemia y cree que ’no ayuda’ plantearlas como diferencias entre países del norte, del sur y del este.



’Eso es poner las cosas en blanco y negro. Espero que cada uno de nosotros se ponga siempre en los zapatos del otro y considere los problemas desde el punto de vista del otro’, explicó Merkel.



Cuestionada por las razones por las cuales Berlín ha optado, junto con Francia, por ser abogada de un plan de apoyos a los países más afectados por la pandemia en la UE, Merkel citó a Italia y España, donde ’la pandemia es una enorme carga en términos económicos y sanitarios y, por supuesto, por las muchas vidas perdidas, en términos emocionales’.



’En estas circunstancias, es justo que Alemania piense no solo en sí misma sino que esté preparada para un acto extraordinario de solidaridad. En ese espíritu hicimos el presidente francés, Emmanuel Macron, y yo nuestra propuesta’, agregó sobre el plan presentado por ambos sobre el que se apoyó el de la CE.



’Alemania tenía un ratio de deuda bajo y puede permitirse, en esta situación extraordinaria, asumir más deuda. También es muy importante para nosotros mantener el programa dentro de los tratados europeos. Hemos encontrado un camino para hacerlo’, agregó.



Merkel estimó que eso va también ’por supuesto’, en interés de Alemania, que necesita ’un mercado interior fuerte y tener una Unión Europea que crezca junta, no que se separa. Como siempre, lo que es bueno para Europa es bueno para nosotros’.



En la entrevista la canciller manifestó además que la vicepresidenta española para Asuntos Económicos, Nadia Calviño, cuenta con el apoyo ’en el Gobierno alemán’ para su candidatura a la presidencia del Eurogrupo.



Merkel recordó que esa cuestión ’la están tratando ahora los ministros de Economía’. ’No es un secreto que Nadia Calviño es una candidata que también cuenta con apoyo en el Gobierno alemán’, añadió la canciller.



La líder alemana señala que ’la decisión final la tiene que tomar el Eurogrupo’ en relación con la candidatura a suceder al exministro portugués Mário Centeno al frente de ese órgano.



’Además, siempre me alegro de que las mujeres ocupen posiciones de liderazgo político. Todavía no ha habido ninguna mujer a la cabeza del Eurogrupo. Pero la decisión no la tomo yo, sino el Eurogrupo’, matiza Merkel.