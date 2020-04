Meseros amagan con no permitir salida de autos de empresarios que se reúnen con AMLO en Palacio Nacional



Redacción



Un grupo de meseros que desde la semana protestan en los alrededores de Palacio Nacional amagan con impedir la salida de los automóviles de los empresarios que esta tarde se reúnen con el presidente Andrés Manuel López Obrador y aseguran que no dejarán que los autos se muevan hasta que el gobierno federal les garantice algún apoyo económico para enfrentar la pandemia del coronavirus.



Trabajadores de restaurantes y de establecimientos de alimentos indican que esta medida de presión la realizan porque, ’no hemos tenido ningún apoyo por parte del gobierno federal. Nos prometieron una solución pero no ha ocurrido nada’.



Apostados en las calles Corregidora y Correo Mayor, contiguas al recinto histórico, se encuentran los autos de los empresarios Emilio Azcárraga, Antonio Del Valle y de Valentín Diez Morodo, cuyos choferes no pueden mover los autos debido al bloqueo que realizan los meseros.