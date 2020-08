Messi firma la peor derrota en su carrera

Ciudad de México.- Bayern Munich le pasa por encima al FC Barcelona y saca a luz la realidad del cuadro culé.



Volvieron los fantasmas del pasado. El día de hoy se llevó a cabo el tercer partido en los Cuartos de Final de la Champions League entre el FC Barcelona y el Bayern Múnich.



Un partido en el cuál el cuadro bárbaro era el claro favorito, no había perdido desde enero, sumando un total de 28 partidos sin conocer la derrota. En la fase anterior de la Champions, dejó en el camino al Chelsea de Lampard con un marcador global de 7-1.



Por otro lado tenemos a un Barcelona que no la ido muy bien en esta temporada. El inicio de la presente campaña no fue fácil tras lo ocurrido en Anfield durante la Semifinal de Vuelta de la pasada edición de la Champions.



La mala administración de Bartomeu van de la mano con las malas decisiones y en cuanto a los técnicos y los fichajes fallidos. Muchos culpan a Lionel Messi por el mal momento del Barcelona, pero esto va más allá. Es una bola de nieve que ha ido creciendo con el paso del tiempo y se ha ido reflejando en los malos resultados.



Fichajes caros que no dieron los resultados esperados como el caso de Coutinho, el jugador más caro en la historia del club, Griezmann, De Jong, un Dembelé que la rompió en el Dortmund y que ahora se la vive lesión tras lesión.



En la presente temporada el Barcelona no ganó un solo título. Tenían la liga prácticamente ganada, para que después del parón por la contingencia sanitaria no aprovecharon la ventaja y le dejaron el camino libre al eterno rival, Real Madrid. Quedaron eliminados de Copa del Rey ante el Bilbao.



Es evidente que Quique Setién le quedó grande el puesto y no supo unir al vestuario ni impornter un sistema de juego.



Lionel Messi siempre será Messi, pero este es un Barcelona que hace mucho tiempo no se veía.



¿Será esta la señal para Messi de empezar a buscar nuevos horizontes?