Messi no se puede ir sin el pago de 700 mde: Liga Española

+Para hacerlo, advierte, debe abonar previamente el importe de cláusula de rescisión



Ciudad de México, (BALÓN CUADRADO/agencias).-Historia del adiós de Lionel Messi al Barcelona aún tiene episodios qué contar. La trama luce cada vez más complicada, tras aquel imperdonable 2-8 ante Bayern Munich en Champions. El astro rosarino, como adelantó, no se presentó ayer a realizarse las pruebas para detección de coronavirus, como todos los integrantes del plantel azulgrana, y es previsible que no acuda al primer entrenamiento de la pretemporada este lunes.



Mientras tanto, La Liga cerró filas con el Barcelona y le dio la razón: el contrato con el argentino sigue vigente, dice la organización. Y si desea salir del club tendrá que pagar la desaforada cláusula de rescisión de 700 millones de euros.



Los abogados de Messi afirman que la disposición del contrato que le permite marcharse al final de la campaña como agente libre sigue vigente.



Sin embargo, el Barcelona sostiene que expiró el 10 de junio. Se avista un conflicto legal, con el astro argumentando que la temporada se prolongó debido a la pandemia de coronavirus.



El club, en tanto, reiteró su posición de no negociar respecto a una posible salida adelantada del crack argentino, y advirtió que el presidente Josep Bartomeu sólo se sentará a platicar para extender su contrato más allá de la próxima temporada.



La Liga formuló su primera declaración sobre el caso y le dio la razón al Barcelona, diciendo que el contrato de Messi se encuentra actualmente vigente y que no autorizará el pase del jugador a otro equipo si no ha abonado previamente el importe de una cláusula de rescisión.



El presidente de La Liga, Javier Tebas, mencionó hace unos meses atrás que el torneo no se vio afectado en sus finanzas cuando Cristiano Ronaldo se fue del Real Madrid para fichar con Juventus, sin percibir mermas en sus índices de audiencia o derechos audiovisuales.



Pero reconoció que la salida de Messi sí se notaría.



En tanto, medios locales aseguran que Josep Guardiola, técnico del Manchester United, se encuentra en Barcelona para una eventual entrevista con el rosarino, con la intención de ficharlo para el equipo inglés.